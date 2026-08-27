Juan Sebastián Molano abandona a Pogačar: fue presentado por su nuevo equipo hasta 2028

Juan Sebastián Molano puso fin a su ciclo de ocho años en el UAE Team Emirates. El velocista colombiano dejará de ser compañero de Tadej Pogačar y continuará su carrera con el Lotto Intermarché, buscando más protagonismo en las grandes vueltas.

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“Juan Sebastián Molano correrá con los colores del Lotto-Intermarché a partir de la próxima temporada. Tras ocho temporadas en el UAE Team Emirates-XRG, el velocista colombiano se unirá a nuestro equipo. Con Molano, el Lotto-Intermarché incorpora a un corredor experimentado y veloz que ya ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para imponerse en sprints al más alto nivel”, apuntó el comunicado oficial.

Molano había sonado como posible refuerzo del Movistar Team, pero Lotto le ofreció mejores condiciones económicas y un contrato hasta 2028.

Primeras declaraciones de Molano

En la escuadra belga se encontrará con otros ciclistas de renombre como Arnaud de Lie, Lennert van Eetvelt y la revelación de esta temporada, Jarno Widar. La dirigencia del Lotto Intermarché también está negociando para contratar a Primož Roglič como su nuevo líder.

“Después de ocho años en el mismo entorno, creo que este cambio me vendrá muy bien”, apuntó Molano en sus primeras declaraciones oficiales. “Sentía que había llegado el momento de algo diferente, y estoy convencido de que un entorno nuevo y renovado llevará mi motivación a un nivel aún más alto. Porque, incluso después de todos estos años en el pelotón, eso es lo que sigo siendo: alguien motivado por conseguir resultados”, dijo.

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El boyacense ha perdido protagonismo en los últimos años con el UAE. Ante la llegada de ciclistas como Tadej Pogačar, Isaac del Toro o João Almeida, la dirección deportiva ha dejado de darle importancia a las etapas al esprint.

La primera víctima de este cambio de planes fue Fernando Gaviria, quien acaba de renovar su contrato con el Caja Rural. Ahora le toca a Molano emigrar a otros horizontes para buscar victorias de etapa y convocatorias a las grandes vueltas.

Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano del UAE Team Emirates Foto: Tomada de X - @tourofoman

“Aquí volveré a ser un velocista al cien por cien, y tengo muchas ganas de ello. Aún recuerdo cuando mi actual compañero Tim Wellens corría con los colores del Lotto. Cuando era niño, André Greipel era uno de mis grandes ídolos”, apuntó el ciclista de 31 años.

Jean-François Bourlart, director general del Lotto-Intermarché, analizó su nuevo fichaje: “Sebastián es un corredor que encaja a la perfección con lo que queremos aportar a nuestro equipo. Posee una velocidad pura, pero también la experiencia necesaria para colocarse bien en los momentos clave y rematar la carrera”.

“Ha competido al más alto nivel en los últimos años y sabe lo que hace falta para ganar. Con nosotros, tendrá libertad para volver a luchar por sus propias oportunidades. Por eso, estamos encantados de darle la bienvenida a partir de la próxima temporada; lo recibiremos con los brazos abiertos”, sentenció Bourlart.