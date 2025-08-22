Colombia podría vivir el cambio de equipo de uno de los corredores más importantes que milita en Europa.

Juan Sebastián Molano, de 30 años, podría dejar la disciplina del UAE Emirates para ir al Movistar Team de Nairo Quintana, Einer Rubio, entre otros.

Según lo dicho en el Viejo Continente por la prensa especializada en el deporte pedal, el nacido en Paipa sería el reemplazo natural de Fernando Gaviria.

Juan Sebastián Molano dejaría la disciplina del UAE Team Emirates. | Foto: Getty Images

“Sebastián Molano podría abandonar el UAE Team Emirates XRG anticipadamente”, expone Spazio Ciclismo con base a la información de Javier Ares.

Molano en los últimos años se ha destacado en el cuadro saudí en su especialidad de velocista, pero sabe que no es el número uno del equipo a la hora de afrontar carreras.

Justo por esto, es que aceleraría su salida de allí a pesar de tener un vínculo firmado hasta el término del 2025.

“A pesar de que su contrato vence al final de la próxima temporada, se informa que el colombiano está en negociaciones avanzadas con Movistar”, añade el citado medio.

Adicional a esto, cuentan las intenciones de la escuadra telefónica de cara al 2026: “para unirse al equipo español el próximo año, reemplazando a Fernando Gaviria”.

Nairo Quintana y Fernando Gaviria, corredores del Movistar Team | Foto: Getty Images

Si bien es arriesgado darlo como oficial ya, las conversaciones y “acuerdo se encuentra en una fase avanzada”.

“Permitirá al ganador del Brugge-De Panne encontrar más minutos de juego y un equipo dispuesto a brindarle mayor apoyo”, agregan del objetivo trazado para Lorenzo.

Por sus capacidades ya demostradas en territorio europeo, en Movistar creen que estarían sumando un nombre idóneo para entrar en la disputa de las etapas al sprint.

“Ha demostrado sobradamente su capacidad para defenderse prácticamente solo, o como mucho con un hombre que lo ubique antes del sprint”, indican.

Molano celebra, Gaviria padece

De darse oficialmente el anuncio, Juan Sebastián estaría celebrando permanecer en la élite de Europa.

Sin embargo, para su compatriota, Fernando Gaviria, las cosas se podrían complicadas de cara a seguir vigente a sus 31 años.

Quien fuese catalogado como el mejor velocista del país en algún momento, hoy día pasa por uno de sus niveles más bajos en su carrera deportiva.

Fernando Gaviria, del Movistar Team. | Foto: Getty Images

Ocultar lo que le sucede al nacido en La Ceja es complejo. Hay una percepción general de un “declive” que no se sabe dónde lo pondría en caso de salir del Movistar.

“La llegada de su compatriota cerraría definitivamente la puerta a Gaviria, cuya carrera en declive ahora corre el riesgo de dejarlo sin contrato en la máxima categoría”, firma Spazio Ciclismo.

De cara a la Vuelta a España 2025, Gaviria se quedó sin espacio en la nómina que afrontará la carrera desde este sábado, 23 de agosto.

Eusebio Unzué, director deportivo de los telefónicos sentenció: “No hay muchas llegadas claras al sprint, es una Vuelta con mucha montaña”.