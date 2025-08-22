Suscribirse

Colombiano le quitaría el lugar a otro en el Movistar Team: fichaje top retumba en Europa

A la par de que se diera una alegría, también se produciría una lamentable noticia para uno de los nacionales en Europa.

22 de agosto de 2025, 3:09 p. m.
Juan Sebastián Molano junto a Nairo Quintana en una nómina de la Selección Colombia
Juan Sebastián Molano junto a Nairo Quintana en una nómina de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Colombia podría vivir el cambio de equipo de uno de los corredores más importantes que milita en Europa.

Juan Sebastián Molano, de 30 años, podría dejar la disciplina del UAE Emirates para ir al Movistar Team de Nairo Quintana, Einer Rubio, entre otros.

Según lo dicho en el Viejo Continente por la prensa especializada en el deporte pedal, el nacido en Paipa sería el reemplazo natural de Fernando Gaviria.

Juan Sebastián Molano ganador de la etapa en el Tour de Guangxi.
Juan Sebastián Molano dejaría la disciplina del UAE Team Emirates. | Foto: Getty Images

“Sebastián Molano podría abandonar el UAE Team Emirates XRG anticipadamente”, expone Spazio Ciclismo con base a la información de Javier Ares.

Molano en los últimos años se ha destacado en el cuadro saudí en su especialidad de velocista, pero sabe que no es el número uno del equipo a la hora de afrontar carreras.

Justo por esto, es que aceleraría su salida de allí a pesar de tener un vínculo firmado hasta el término del 2025.

“A pesar de que su contrato vence al final de la próxima temporada, se informa que el colombiano está en negociaciones avanzadas con Movistar”, añade el citado medio.

Adicional a esto, cuentan las intenciones de la escuadra telefónica de cara al 2026: “para unirse al equipo español el próximo año, reemplazando a Fernando Gaviria”.

TURIN, ITALY - MAY 02: (L-R) Nairo Quintana of Colombia and Fernando Gaviria of Colombia and Movistar Team during the Movistar Team press conference prior to the 107th Giro d'Italia 2024 / #UCIWT / on May 02, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Nairo Quintana y Fernando Gaviria, corredores del Movistar Team | Foto: Getty Images

Si bien es arriesgado darlo como oficial ya, las conversaciones y “acuerdo se encuentra en una fase avanzada”.

“Permitirá al ganador del Brugge-De Panne encontrar más minutos de juego y un equipo dispuesto a brindarle mayor apoyo”, agregan del objetivo trazado para Lorenzo.

Por sus capacidades ya demostradas en territorio europeo, en Movistar creen que estarían sumando un nombre idóneo para entrar en la disputa de las etapas al sprint.

“Ha demostrado sobradamente su capacidad para defenderse prácticamente solo, o como mucho con un hombre que lo ubique antes del sprint”, indican.

Contexto: Nairo Quintana supo si va o no a la Vuelta a España: directivo del Movistar hizo oficial la decisión

Molano celebra, Gaviria padece

De darse oficialmente el anuncio, Juan Sebastián estaría celebrando permanecer en la élite de Europa.

Sin embargo, para su compatriota, Fernando Gaviria, las cosas se podrían complicadas de cara a seguir vigente a sus 31 años.

Quien fuese catalogado como el mejor velocista del país en algún momento, hoy día pasa por uno de sus niveles más bajos en su carrera deportiva.

TORINO, ITALY - JULY 01: (L-R) Fernando Gaviria of Colombia and Movistar Team and Mads Pedersen of Denmark and Team Lidl - Trek compete during the 111th Tour de France 2024, Stage 3 a 230.8km stage from Piacenza to Torino / #UCIWT / on July 01, 2024 in Torino, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Fernando Gaviria, del Movistar Team. | Foto: Getty Images

Ocultar lo que le sucede al nacido en La Ceja es complejo. Hay una percepción general de un “declive” que no se sabe dónde lo pondría en caso de salir del Movistar.

“La llegada de su compatriota cerraría definitivamente la puerta a Gaviria, cuya carrera en declive ahora corre el riesgo de dejarlo sin contrato en la máxima categoría”, firma Spazio Ciclismo.

De cara a la Vuelta a España 2025, Gaviria se quedó sin espacio en la nómina que afrontará la carrera desde este sábado, 23 de agosto.

Contexto: Egan Bernal recibió dura noticia, a horas de iniciar la Vuelta a España: hay comunicado oficial

Eusebio Unzué, director deportivo de los telefónicos sentenció: “No hay muchas llegadas claras al sprint, es una Vuelta con mucha montaña”.

Al ver que no le beneficiaba el trazado de tres semanas, la directiva lo bajó de la ronda ibérica. Nairo Quintana corrió con la misma suerte, pero este por lesión y tras no la recuperación satisfactoria.

