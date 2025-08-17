Nairo Quintana supo si va o no a la Vuelta España: directivo del Movistar hizo oficial la decisión

No hay marcha atrás para la infortunada noticia que se conoce para Colombia a días de la Vuelta a España 2025.

De boca del propio director general del Movistar Team, Eusebio Unzue, se supo que “Nairo era duda, pero lo descartamos después de su caída en la Vuelta a Burgos. Necesita tiempo de recuperación”.

Nairo Quintana y Egan Bernal, ciclistas colombianos | Foto: AFP

Esta lamentable noticia merma la importancia de la ronda española para Colombia. En Egan Bernal quedan depositadas todas las esperanzas por un buen papel en la clasificación general.

Unzue además adelantó parte del anuncio que se esperaba se diera este próximo lunes: “El 80 % del equipo ya está definido”.

Con ese porcentaje informado, también dijo el directivo que otro colombiano que se encontraba en la prelista no será tenido en cuenta.

Gaviria también fue descartado

Se hace referencia a Fernando Gaviria, especialista en las llegadas al sprint.

Sobre las razones que tuvieron en cuenta los telefónicos para no llevar al nacido en La Ceja explicaron: “No hay muchas llegadas claras al sprint, es una Vuelta con mucha montaña”.

Así pues, queda limitada la participación cafetera en la tercera grande del año 2025.

Fernando Gaviria no fue tenido en cuenta por Movistar para La Vuelta. | Foto: Getty Images

Otros de los colombianos que estarían allí son Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Sergio Higuita (Astana), Harold Tejada (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe).

Oficialmente, esto no se ha dado a conocer, pero se espera que en las próximas horas cada uno de los equipos dé por confirmado que llevan a los mencionados corredores de Colombia.

Etapas de la Vuelta a España 2025