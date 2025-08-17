Ciclismo
Nairo Quintana supo si va o no a la Vuelta España: directivo del Movistar hizo oficial la decisión
Después de lo sucedido en la Vuelta a Burgos se vino abajo el plan trazado para el nacido en Cómbita, Boyacá.
No hay marcha atrás para la infortunada noticia que se conoce para Colombia a días de la Vuelta a España 2025.
De boca del propio director general del Movistar Team, Eusebio Unzue, se supo que “Nairo era duda, pero lo descartamos después de su caída en la Vuelta a Burgos. Necesita tiempo de recuperación”.
Esta lamentable noticia merma la importancia de la ronda española para Colombia. En Egan Bernal quedan depositadas todas las esperanzas por un buen papel en la clasificación general.
Unzue además adelantó parte del anuncio que se esperaba se diera este próximo lunes: “El 80 % del equipo ya está definido”.
Lo más leído
Con ese porcentaje informado, también dijo el directivo que otro colombiano que se encontraba en la prelista no será tenido en cuenta.
Gaviria también fue descartado
Se hace referencia a Fernando Gaviria, especialista en las llegadas al sprint.
Sobre las razones que tuvieron en cuenta los telefónicos para no llevar al nacido en La Ceja explicaron: “No hay muchas llegadas claras al sprint, es una Vuelta con mucha montaña”.
Así pues, queda limitada la participación cafetera en la tercera grande del año 2025.
Otros de los colombianos que estarían allí son Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Sergio Higuita (Astana), Harold Tejada (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe).
Oficialmente, esto no se ha dado a conocer, pero se espera que en las próximas horas cada uno de los equipos dé por confirmado que llevan a los mencionados corredores de Colombia.
Etapas de la Vuelta a España 2025
- Etapa 1 (23 de agosto): Torino - Reggia di Venaria > Novara (183 km)
- Etapa 2 (24 de agosto): Alba > Limone Piemonte (157 km)
- Etapa 3 (25 de agosto): San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)
- Etapa 4 (26 de agosto): Susa > Voiron (192 km)
- Etapa 5 (27 de agosto): Figueres > Figueres (20 km, contrarreloj por equipos)
- Etapa 6 (28 de agosto): Olot > Pal. Andorra (171 km)
- Etapa 7 (29 de agosto): Andorra la Vella > Cerler (187 km)
- Etapa 8 (30 de agosto): Monzón Templario > Zaragoza (158 km)
- Etapa 9 (31 de agosto): Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)
- Etapa 10 (2 de septiembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva > El ferial Larra Belagua (168 km)
- Etapa 11 (3 de septiembre): Bilbao > Bilbao (167 km)
- Etapa 12 (4 de septiembre): Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)
- Etapa 13 (5 de septiembre): Cabezón de la Sal > Angliru (202 km)
- Etapa 14 (6 de septiembre): Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)
- Etapa 15 (7 de septiembre): A Veiga > Monforte de Lemos (167 km)
- Etapa 16 (9 de septiembre): Poio > Mos. Castro de Herville (172 km)
- Etapa 17 (10 de septiembre): O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero (143 km)
- Etapa 18 (11 de septiembre): Valladolid > Valladolid (26 km, contrarreloj individual)
- Etapa 19 (12 de septiembre): Rueda > Guijuelo (159 km)
- Etapa 20 (13 de septiembre): Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (159 km)
- Etapa 21 (14 de septiembre): Alalpardo > Madrid (101 km).