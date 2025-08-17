Suscribirse

Nairo Quintana supo si va o no a la Vuelta España: directivo del Movistar hizo oficial la decisión

Después de lo sucedido en la Vuelta a Burgos se vino abajo el plan trazado para el nacido en Cómbita, Boyacá.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

17 de agosto de 2025, 2:17 p. m.
Nairo Quintana vuelve al ruedo en la Tirreno-Adriático
Nairo Quintana no podrá ser parte de la nómina colombiana en Vuelta España 2025. | Foto: Getty Images

No hay marcha atrás para la infortunada noticia que se conoce para Colombia a días de la Vuelta a España 2025.

De boca del propio director general del Movistar Team, Eusebio Unzue, se supo que “Nairo era duda, pero lo descartamos después de su caída en la Vuelta a Burgos. Necesita tiempo de recuperación”.

Ineos Grenadiers' Colombian rider Egan Bernal (R) and Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana react ahead of the start of the 20th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race 205kms from Verres to Sestriere on May 31, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)
Nairo Quintana y Egan Bernal, ciclistas colombianos | Foto: AFP

Esta lamentable noticia merma la importancia de la ronda española para Colombia. En Egan Bernal quedan depositadas todas las esperanzas por un buen papel en la clasificación general.

Unzue además adelantó parte del anuncio que se esperaba se diera este próximo lunes: “El 80 % del equipo ya está definido”.

Con ese porcentaje informado, también dijo el directivo que otro colombiano que se encontraba en la prelista no será tenido en cuenta.

Contexto: Nairo Quintana revela impresionante imagen de la herida que lo hizo retirar de la Vuelta a Burgos

Gaviria también fue descartado

Se hace referencia a Fernando Gaviria, especialista en las llegadas al sprint.

Sobre las razones que tuvieron en cuenta los telefónicos para no llevar al nacido en La Ceja explicaron: “No hay muchas llegadas claras al sprint, es una Vuelta con mucha montaña”.

Así pues, queda limitada la participación cafetera en la tercera grande del año 2025.

Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2024
Fernando Gaviria no fue tenido en cuenta por Movistar para La Vuelta. | Foto: Getty Images

Otros de los colombianos que estarían allí son Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Sergio Higuita (Astana), Harold Tejada (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe).

Oficialmente, esto no se ha dado a conocer, pero se espera que en las próximas horas cada uno de los equipos dé por confirmado que llevan a los mencionados corredores de Colombia.

Contexto: ¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2025? Estas son las fechas, etapas y recorrido oficial

Etapas de la Vuelta a España 2025

  • Etapa 1 (23 de agosto): Torino - Reggia di Venaria > Novara (183 km)
  • Etapa 2 (24 de agosto): Alba > Limone Piemonte (157 km)
  • Etapa 3 (25 de agosto): San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)
  • Etapa 4 (26 de agosto): Susa > Voiron (192 km)
  • Etapa 5 (27 de agosto): Figueres > Figueres (20 km, contrarreloj por equipos)
  • Etapa 6 (28 de agosto): Olot > Pal. Andorra (171 km)
  • Etapa 7 (29 de agosto): Andorra la Vella > Cerler (187 km)
  • Etapa 8 (30 de agosto): Monzón Templario > Zaragoza (158 km)
  • Etapa 9 (31 de agosto): Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)
  • Etapa 10 (2 de septiembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva > El ferial Larra Belagua (168 km)
  • Etapa 11 (3 de septiembre): Bilbao > Bilbao (167 km)
  • Etapa 12 (4 de septiembre): Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)
  • Etapa 13 (5 de septiembre): Cabezón de la Sal > Angliru (202 km)
  • Etapa 14 (6 de septiembre): Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)
  • Etapa 15 (7 de septiembre): A Veiga > Monforte de Lemos (167 km)
  • Etapa 16 (9 de septiembre): Poio > Mos. Castro de Herville (172 km)
  • Etapa 17 (10 de septiembre): O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero (143 km)
  • Etapa 18 (11 de septiembre): Valladolid > Valladolid (26 km, contrarreloj individual)
  • Etapa 19 (12 de septiembre): Rueda > Guijuelo (159 km)
  • Etapa 20 (13 de septiembre): Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (159 km)
  • Etapa 21 (14 de septiembre): Alalpardo > Madrid (101 km).

