Otra vez la bandera de Colombia está en lo más alto gracias al ciclismo. Esta vez quien dio la alegría al país fue Iván Ramiro Sosa, del equipo Kern Pharma, al ganar la etapa 3 del Tour de Turquía.
Después de 132.7 km entre Marmaris y Kıran, con una exigente llegada en alto, el nacido en Pasca pudo pasar en solitario la meta tras lanzar un ataque en los kilómetros finales.
🇨🇴 Ivan Ramiro Sosa tek başına gidiyor! 🚴♂️— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 28, 2026
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🇨🇴 Ivan Ramiro Sosa goes solo. 🚴♂️#tur2026 pic.twitter.com/wtaeBKYC7C
Al segundo en el día, Sosa le pudo sacar 9′ de diferencia, suficientes para también ponerse como el mejor de la clasificación general faltando cinco días de competencia.
Clasificación general Tour de Turquía:
- Iván Ramiro Sosa — Colombia (Equipo Kern Pharma) / 10:39:44
- Sebastian Berwick — Australia (Caja Rural Seguros RGA) +0:13
- Nicolas Breuillard — Francia — (Total Energies) +0:21
- Alessandro Fancellu — Italia — (MBH Bank CSB Telecom Fort) +0:36
- Kamiel Bonneu — Bélgica — (Solution Tech NIPPO Rali) +0:40
- Nicolas Vinokurov — Kazajistán (XDS Astana Team) +0:50