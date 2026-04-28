Ciclismo

Iván Ramiro Sosa brillante en el Tour de Turquía: ganó la etapa 3 y es el nuevo líder de la clasificación

Sigue el protagonismo de los ciclistas colombianos en las carreras de Europa. Ahora fue el del equipo Kern Pharma el que ganó durante este martes.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

28 de abril de 2026 a las 8:38 a. m.
Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ganó la etapa 3 del Tour de Turquía 2026.
Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ganó la etapa 3 del Tour de Turquía 2026. Foto: Getty Images

Otra vez la bandera de Colombia está en lo más alto gracias al ciclismo. Esta vez quien dio la alegría al país fue Iván Ramiro Sosa, del equipo Kern Pharma, al ganar la etapa 3 del Tour de Turquía.

Después de 132.7 km entre Marmaris y Kıran, con una exigente llegada en alto, el nacido en Pasca pudo pasar en solitario la meta tras lanzar un ataque en los kilómetros finales.

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Al segundo en el día, Sosa le pudo sacar 9′ de diferencia, suficientes para también ponerse como el mejor de la clasificación general faltando cinco días de competencia.

Clasificación general Tour de Turquía:

  1. Iván Ramiro Sosa — Colombia (Equipo Kern Pharma) / 10:39:44
  2. Sebastian Berwick — Australia (Caja Rural Seguros RGA) +0:13
  3. Nicolas Breuillard — Francia — (Total Energies) +0:21
  4. Alessandro Fancellu — Italia — (MBH Bank CSB Telecom Fort) +0:36
  5. Kamiel Bonneu — Bélgica — (Solution Tech NIPPO Rali) +0:40
  6. Nicolas Vinokurov — Kazajistán (XDS Astana Team) +0:50