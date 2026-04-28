Otra vez la bandera de Colombia está en lo más alto gracias al ciclismo. Esta vez quien dio la alegría al país fue Iván Ramiro Sosa, del equipo Kern Pharma, al ganar la etapa 3 del Tour de Turquía.

Después de 132.7 km entre Marmaris y Kıran, con una exigente llegada en alto, el nacido en Pasca pudo pasar en solitario la meta tras lanzar un ataque en los kilómetros finales.

🇨🇴 Ivan Ramiro Sosa tek başına gidiyor! 🚴‍♂️

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🇨🇴 Ivan Ramiro Sosa goes solo. 🚴‍♂️#tur2026 pic.twitter.com/wtaeBKYC7C — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 28, 2026

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Al segundo en el día, Sosa le pudo sacar 9′ de diferencia, suficientes para también ponerse como el mejor de la clasificación general faltando cinco días de competencia.

Clasificación general Tour de Turquía: