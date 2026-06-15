Mane Díaz reaccionó al pedido de James Rodríguez para que Lucho aspire al Balón de Oro: el papá del guajiro habló en SEMANA

SEMANA habló con Luis Manuel Mane Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia y del Bayern Múnich, Luis Fernando Díaz Marulanda. Entre los muchos temas de conversación, resaltó uno en particular: la candidatura para que Luis Díaz pueda aspirar al Balón de Oro, según James Rodríguez.

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James, capitán de la Selección Colombia, habló con los medios de comunicación apenas llegaron a Guadalajara. Allí será el campamento base de La Tricolor en la cita orbital, y Rodríguez dejó una declaración que le da la vuelta al mundo.

“Claro. ¿Por qué no? Para mí está top cinco ahora. Lucho ha hecho una temporada única y bueno, si llega a una gran final y podemos quedar campeones, Lucho Balón de Oro. ¿Por qué no?”, dijo James Rodríguez.

🇨🇴 El reconocimiento de James Rodríguez para Luis Díaz.



El capitán de Colombia aseguró que Lucho está entre los mejores futbolistas del mundo y lo postuló como candidato al Balón de Oro tras su gran temporada.pic.twitter.com/9ZfsjkcEL8 — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 12, 2026

SEMANA: ¿Qué sensación le genera que James Rodríguez diga eso?

Mane Díaz: Lo está diciendo uno de los talentos de nosotros, de nuestra Colombia, de nuestra selección. Un jugador clásico, un jugador top. Reconozco que James es un jugador brillante, tiene mucho talento, es un personaje. Si lo dice él, lo acepto.

Yo estoy consciente que Lucho, por su temporada, por lo que es Luis, tiene derecho a merecerse un Balón de Oro. Es un sueño de nosotros que él sea Balón de Oro y el Mundial lo haga para pelear el Balón de Oro. Estoy seguro que no es como la gente dice, que está en el top 100 y en el top 20, porque está en el top 10 de los jugadores del mundo.

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SEMANA: ¿Cuándo fue ese primer momento que pensó que Luis Díaz podría llegar a ser futbolista?

M.D.: Recuerdo que la niñez de Luis fue una niñez bonita. Yo manejaba un proceso de escuela de formación con deportistas de una edad más alta que Luis, cuando él era chico. A los cuatro años, Lucho quería ir a práctica porque ya veía a los demás. Al final, decidí llevarlo y comenzó.

A eso de los ocho años comenzó a experimentar el talento, a explotar lo que ya había aprendido en dos o tres años que yo lo llevaba a la escuela. Luego, tuvo un proceso de una selección con el Cerrejón, que participó en un torneo en Barranquilla, con diez años, donde Lucho terminó siendo el jugador del evento por su nivel, por su categoría. Era un pelado pequeñito, delgadito, todo flaquito y todo, pero tenía muchas hazañas, era muy técnico, amarraba mucho la pelota, corría mucho.

SEMANA: ¿Y cómo fue el momento en la Selección Indígena?

M.D.: Tuve la oportunidad de dirigir una selección de los indígenas, cuando él tenía 16 años, y lo llevamos. El Cabildo dijo: ‘tenemos que llevar a Luis porque no lo podemos dejar’, sabiendo que la selección era indígena. Pero lo llevamos y estuvo en la Copa América que se llevó a cabo en Chile.

Ahí también lo reconocieron como uno de los mejores jugadores del evento, a esa edad. Cuando llegó a Barranquilla, que lo vieron, eso lo llevó al Barranquilla FC, que es la categoría segunda división del Junior. Me di cuenta que Lucho tenía mucho talento y que podía alcanzar muchas cosas, porque además de ser un buen deportista, era un muchacho muy educado. Mantenía mucha disciplina, se esforzaba por sus cosas, siempre era de la casa, no le gustaba la calle. Siempre preocupado por ver partidos y seguir jugadores que tenían buen nivel en ese entonces.

SESMANA: ¿Recuerda esos momentos difíciles que tuvieron que atravesar con Luis Díaz?

M.D.: A nosotros nos tocó un proceso muy difícil con Luis. Nosotros venimos de una familia completamente humilde. Los viejos de nosotros dependían de lo que ellos alcanzaban a cultivar. Mi papá era un agricultor de tradición, igual mi mamá.

Lucho tuvo momentos difíciles cuando llegó a esos microciclos del Barranquilla. Llegamos a un momento que estuvimos a punto de regresar de Barranquilla a La Guajira, porque no nos daban los recursos como para sostenernos ahí, porque había que pagar la pensión, alimentación, transporte.

A Lucho le tocó caminar cuadras distantes, porque estábamos en Las Nieves y le tocó hacer recorrido hasta Soledad, donde dice Malambo, donde está la sede del Barranquilla, para alcanzar a los entrenamientos. También se transportó en moto, y pedíamos colaboración a aquellas personas que en ese momento estaban muy bien. Gracias a Dios, contamos con la suerte y nos tropezamos con un muchacho que hoy en día es el representante de Luis, el empresario.

Mane Díaz aclara que, más allá de las dificultades que tenían como familia, se decidieron a luchar y quedarse para acompañar a Lucho en su proceso. Luego, llegó la veeduría y se les abrió una puerta diferente.

SEMANA: ¿Cómo se sintieron, como familia, cuando Luis Díaz llegó a la profesional?

M.D.: Nosotros siempre vivimos de los sentimientos, Y los sentimientos son encontrados. Uno, el sentimiento de que fue difícil llegar, pero que lo alcanzamos.

Otra, la felicidad de escuchar que Luis fue visto por el club Barranquilla, y luego fue ascendido a la segunda división que ya es profesional. Hizo sus primeros pasos y para nosotros eso fue una alegría, una satisfacción. Después de tanto esfuerzo, después de sufrir tanto, lograr algo que uno quiere, eso para uno es una felicidad. Luego de que Lucho haya sido ascendido al Club Junior, ya uno se entusiasma más, siente orgullo, se motiva más, como que hace más esfuerzo para que las cosas se den más rápido.

SEMANA: Lucho juega con Junior y sale figura. ¿Cómo lo recuerdan?

M.D.: Ya cuando él llega a Junior, que le brinda la oportunidad, que debutó con partido en Sudamericana con gol, ya Lucho era un jugador más maduro. Ya la adolescencia de Luis había pasado, porque en ese entonces ya eran 21 años, casi para 22.

Luis Díaz celebrando el título del Junior de Barranquilla en 2018. Foto: Getty Images

SEMANA: Ahí se da el salto a Porto. ¿Qué hablaron en ese momento?

M.D.: Llegaron muchas propuestas de muchos clubes. Nosotros con el empresario siempre nos ponemos de acuerdo para los procesos de Luis, porque no queremos malos pasos de Lucho. Uno de ellos nos informó diciéndonos que habían muchas oportunidades para Lucho en México, Argentina y Portugal. Yo sí sabía que Porto podía ser la ciudad preferida o el club preferido, porque es cantera del fútbol colombiano con jugadores como Falcao, James Rodríguez, Jackson Martínez, Guarín, JuanFer Quintero y otros.

Dijimos: si llega a Porto, va a llegar a una buena vitrina, se va a terminar de formar y estoy seguro que va a alcanzar algo más. Fue mucha alegría cuando ya nos dijeron que se había concretado algo con el Porto, y Luis se fue para allá. Bueno, para nosotros, mucha felicidad.

SEMANA: ¿Cómo fue la adaptación de Luis Díaz, que pasó de Barranquilla a Porto?

M.D.: El cambio de ciudad, que estábamos en Colombia y nos vamos a Europa. Cómo va a soportar eso, cómo va a llevar el clima frío, es otra cultura, son otras cosas. Uno piensa: ‘esperemos que las cosas le vayan bien, desearle lo mejor, siempre estar pendiente de las recomendaciones que no ha dejado de recibir nunca, siempre las ha recibido’. ‘Hijo, tú sabes hacer las cosas, siempre enfocado en lo tuyo, tu comportamiento es lo más importante, quiere a la gente, acepta a los seguidores, lo que el profe te diga, trabaja duro, métele’, y él dice: ‘No te preocupes pa, yo eso lo hago’. Y por eso, de pronto, las cosas han fluido como han fluido.

Recuerdo de Luis Díaz en su primer equipo de Europa: Porto de Portugal. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Y de aquél primer llamado a Selección Colombia, qué recuerda?

M.D.: Cuando esperábamos el listado oficial de la primera convocatoria, no estábamos con él todos, estábamos separados. Él estaba con alguna parte de la familia, y nosotros estábamos con otros. Pero lo esperábamos como si hoy Lucho no fuera jugador de la Selección Colombia.

Salían los laterales, salían los mediocentros, salían los volantes, salían los mixtos, salían los extremos… cuando: ¡Luis Díaz! Fue tan emocionante. A Uno le da felicidad, llora, hace de todo. Yo soy de los que festejo alegre: brinco, salto, me tiro, hago de todo. Porque para uno es una satisfacción de verdad.

De a poco, Luis Díaz se fue consolidando como una pieza clave en Selección Colombia. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Y esta convocatoria al Mundial 2026 la vivió más tranquilo?

M.D.: Siempre uno se emociona, ¿no? Primera vez que va al Mundial y todo eso. Ahora viene estar pendiente de que Lucho haga un buen Mundial, que a la selección le vaya bien y todo, y eso es lo que nos tiene como un poquito tensionados. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestra selección, porque si a la selección le va bien, a nuestros hijos le va bien y todo eso.

SEMANA: ¿Cómo califica la última temporada de Luis Díaz? Fue estelar...

M.D.: Hay que destacar que Luis ha tenido una excelente temporada. Te lo digo como deportista, no como mi hijo. Hablo por él como un deportista igual a los demás, que ha tenido una temporada 10 de 10, sobresaliente en todos los partidos, es importante, aporta en todo lo que tiene que ver el fútbol dentro de un partido, es un extremo con todas las cualidades de todos los jugadores, porque te juega de lateral, te juega en el medio, te va de delantero ‘nueve’, te juega de extremo. Además es goleador, es el tercer goleador del Bayern en el torneo de la Bundesliga, te saca la cara en los partidos más importantes de cualquier torneo. Yo pienso que hizo una temporada plena, completa, excelente, y espero que eso lo complemente con lo del Mundial.

Para muchos sectores de la prensa y la afición, Luis Díaz es uno de los mejores extremos del mundo. Presta sus servicios al Bayern Múnich. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Va a ir al Mundial?

M.D.: Voy a estar acompañando a nuestra selección. Voy a viajar a los partidos de la primera ronda, estoy seguro que la selección va a continuar después de estos tres partidos. Seguiré caminando con ellos hasta el final, porque queremos llegar a la final. Entonces, hasta el final voy con la selección.

SEMANA: Déjele un mensaje a Luis Díaz

M.D.: A ese gran deportista yo lo admiro. Soy un seguidor fiel de Lucho Díaz. Le digo: ‘hermano, usted continúe haciendo las cosas como inició. Los sueños sí se cumplen, no olvides de dónde vienes, no olvides la humildad.

Trabaja, no desmayes, para atrás ni para coger impulso. Siempre hacia adelante, siempre mirando al futuro, y yo sé que te va a ir bien. Tus sueños se van a cumplir. Te faltan poquitos para que se te cumplan y eso se va a dar. Así que ahí te dejo ese mensaje: ‘Lucho Díaz, te quiero mucho’.