Con esto salió jefe del Bayern Múnich por venta de Luis Díaz a Al-Hilal: “Lo mismo aplica”

Desde varios flancos le han lanzado al Bayern Múnich durante el mercado de pases que está desarrollándose. Real Madrid, de España y Al-Hilal, de Arabia Saudita han querido tentar a dos de su máximas estrellas para irse con estos, respectivamente.

Para los alemanes no existe chance alguna de una negociación por Michael Olise y Luis Díaz. Sus extremos son parte fundamental del equipo que dirige Vincent Kompany, mismo que buscará la obtención de la Champions League en la campaña que se aproxima.

Luis Díaz y Michael Olise son intransferibles para Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

Durante la campaña anterior los bávaros estuvieron de alcanzar dicha consagración, pero se quedaron ad portas al ser eliminados por el que finalmente fue el campeón, PSG.

A pesar de no lograr la conquista de la Liga de Campeones, el tridente de Olise, Harry Kane y Díaz mostró un comportamiento fantástico que le significó a Bayern haber marcado más de 100 goles sumando las estadísticas de los tres mencionados.

Justamente contar con esa garantía de un gran rendimiento de sus delanteros es la que hace que los alemanes se paren en la raya para no dejar salir a ninguno de los dos buscados por otras instituciones.

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Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich es una de las voces de mayor peso hacia el exterior en el cuadro germano. A este le preguntaron en las últimas horas sobre su postura ante una posible vente de Olise y Díaz.

El dirigente primero hizo referencia al traspaso del francés al Real Madrid así: “Me partí de risa con esos rumores. Solo comprobé cuánto tiempo le queda de contrato. Tres años. Para mí no es un tema en absoluto”, zanjó.

“Podría venir ahora el emperador de China y tampoco hablaríamos con él”, reafirmó de las disposiciones del Bayern Múnich.

Justo después de haber hecho referencia del caso Olise, fue que se extendió para decir: “Lo mismo vale para Luis Díaz”. Es decir, a los de Múnich que ni les intenten presionar con dinero, porqué no van a aceptar la salida del guajiro a Al-Hilal.

Los motivos de su negativa son más que claros y consecuentes para el beneficio de un club que no especula a la hora de tomar decisiones.

Uli Hoeness, presidente honorario del FC Bayern de Múnich Foto: Getty Images

“Tendríamos que estar locos. Gastas 60 o 70 millones, quizá recibes 120, y luego vas detrás de otros jugadores sin saber cómo van a rendir con nosotros”, fue la explicación de Hoeness.

“Estamos en la afortunada situación de tener en Díaz, Kane y Olise al mejor tridente del mundo. Tendríamos que estar completamente locos si siquiera pensáramos en vender a alguno de ellos”, terminó el jefe del elenco rojo cerrando cualquier puerta a salidas.

Ninguno se quiere alejar

En Alemania, el periodista Florian Plettenberg hizo mención al negocio que se estaría desarrollando. El comunicador fue certero a la hora de hablar de una supuesta primera respuesta negativa de Díaz a dicho trato.

Luis Díaz y su deseo de mantenerse en Bayern Múnich fue revelado. Foto: Getty Images

“Quiere quedarse en el FC Bayern y ya se lo ha dejado claro al club. En esta etapa, no está considerando un traspaso”, afirman sin chance a pensar que tome vuelo el traspaso.

“El Bayern también quiere retenerlo. Lo adoran. El club no tiene intención de negociar con otros clubes, no ha establecido un precio de salida y no ha recibido ninguna oferta”, zanjó ante las versiones.