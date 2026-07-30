Bayern Múnich ganó 15-0 sin tener a Luis Díaz: impresionante goleada en partido amistoso

Luis Díaz se perdió la fiesta de goles del Bayern Múnich en su segundo partido de pretemporada. El conjunto bávaro cumplió la tradición de su amistoso ante el FC Rottach-Egern y ganó con un abultado marcador de 12-0.

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A falta de grandes figuras como Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, entre otros que siguen de vacaciones, el técnico Vincent Kompany echó mano de su cantera y le dio minutos a esos jugadores que vienen pidiendo pista en el profesionalismo.

No obstante, el once inicial estuvo conformado por Sven Ulreich; Kim Min-Jae, Tom Bischof, João Palhinha, Arijon Ibrahimovic, Sacha Boey, Felipe Chávez, Maycon Cardozo, Armindo Sieb, Vincent Manuba y Filip Pavic.

En el banco de suplentes estuvieron habituales titulares como Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nataniel Brown y Aleksandar Pavlović.

Rottach-Egern 0-15 Bayern Múnich

El primer gol del partido llegó al minuto 8. Filip Pavic cabeceó solo en el segundo palo y abrió la cuenta para el Bayern Múnich, avisando que la goleada volvería a ser anecdótica ante este rival que suelen enfrentar antes de cada temporada.

Ibrahimovic continuó la faena con el segundo gol y Chávez anotó el tercero antes que el reloj marcara los primeros 10 minutos de tiempo reglamentario.

El primer tiempo terminó 6-0 a favor del conjunto bávaro, gracias al doblete de Ibrahimovic, el doblete de Chávez y otro más convertido por Maycon Cardozo.

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Ni teniendo una ventaja tan abultada hubo piedad por parte del Bayern. La segunda mitad arrancó en la misma tónica con el doblete de Cardozo, los goles de Armindo Saeb, João Palhinha y Bastian Assomo.

Sobre los últimos minutos, hasta Aleksandar Pavlović, Nataniel Brown y Joshua Kimmich se reportaron en las redes. El marcador final terminó 15-0 a favor del Bayern Múnich, un resultado que aunque abultado tiene precedentes con incluso más goles marcados.

Estos han sido los últimos cinco partidos de Bayern Múnich vs. Rottach Egern:

2018: Rottach Egern 2-20 Bayern Múnich

2019: Rottach Egern 0-23 Bayern Múnich

2023: Rottach-Egern 0-27 Bayern Múnich

2024: Rottach-Egern 1-14 Bayern Múnich

2026: Rottach-Egern 0-15 Bayern Múnich

Bayern Múnich contó con algunas de sus figuras ante Rottach-Egern Foto: FC Bayern

La historia de Rottach-Egern vs. Bayern Múnich

Más que un verdadero partido de preparación para el inicio de la Bundesliga, el duelo de Rottach-Egern vs. Bayern Múnich es una tradición para los hinchas y miembros de ambos clubes.

El conjunto bávaro suele realizar su pretemporada en la región de Tegernsee, localidad a la que pertenece el Rottach-Egern. En señal de agradecimiento por la siempre calurosa bienvenida, Bayern ha aceptado jugar amistosos contra ellos y, aunque están acostumbrados a perder por un amplio margen, es un gran día para los jugadores del equipo que disputa las categorías amateur del fútbol alemán.

Además del partido, también se ofrece comida, bebidas y eventos para los habitantes de dicha ciudad y quienes viajan a ver el espectáculo del Bayern Múnich.