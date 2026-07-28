Anuncio de Manuel Neuer sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: habló del retiro y hay sorpresa

El curso 2026-2027 puede ser la última temporada como profesional de Manuel Neuer. Así lo dijo el mismo portero alemán, de 40 años, quien comparte con Luis Díaz en el camerino del Bayern Múnich.

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La sorpresa es total en Alemania, y los medios de comunicación deportivos tratan el tema como una de las principales noticias del momento. Aunque por su edad ya se rumoreaba que podría ocurrir el retiro, se desconocía si la fecha podría ser al final de la temporada entrante.

Manuel Neuer, cerca de ponerle punto final a su carrera profesional. Foto: FC Bayern via Getty Images

Manuel Neuer: “Sin duda, parece que me voy a retirar”

Bild habló con Neuer y le indagó “si volvería a decidir al final de la nueva temporada si prorrogaba su contrato y seguía jugando, o si se retiraría en el verano de 2027”.

A ello, el histórico guardameta, campeón del Mundial 2014 con Alemania, fue claro:

“No juego para decir: este es mi último partido, independientemente de si he estado en un estadio u otro por última vez. Pero, sin duda, parece que me voy a retirar”.

Por la misma línea, añadió: “Probablemente me habría retirado en el 85 % de los casos, pero es simplemente divertido jugar en este equipo, con el cuerpo técnico y el personal. Siempre tenemos la oportunidad de competir por todos los títulos. Estamos en nuestro mejor momento como equipo. Por eso, este equipo, la plantilla y la estructura que tenemos en el club están entre el 15% donde dije: tengo que continuar sí o sí. Es simplemente divertido”.

Y es que este Bayern Múnich de Vincent Kompany, con Luis Díaz y Neuer como algunas de sus figuras, encantó a los amantes del fútbol mundial con su buen juego y resultados.

En la temporada 2025-2026, Bayern Múnich volvió a ganar todo en Alemania: Bundesliga, Supercopa y Copa. Además, llegaron hasta las semifinales de la Champions League, quedando tan solo a un paso de la gran final.

Bayern Múnich celebrando la obtención de la Bundesliga 2025-2026. Foto: FC Bayern via Getty Images

La expectativa está en que Bayern logre emular o mejorar lo hecho en el curso anterior, de cara a esta temporada 2026-2027 que está próxima a arrancar. Además, aunque se rumorearon posibles salidas, el elenco bávaro manifestó su interés en tener la nómina completa.

De cara a lo que viene en la temporada, Neuer dijo: “Lo hago por mí mismo, porque siempre puedo ayudar al equipo, y cuento con el apoyo de mi familia y amigos”. Espera cerrar el curso alzando la orejona.