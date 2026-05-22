Será baja: al Bayern Múnich de Luis Díaz lo toca la desgracia a horas de la final de la Copa de Alemania

Su llamado al Mundial 2026, por una lesión. Ese fue el ‘negocio’ que tuvo que firmar Manuel Neuer en las últimas horas. El portero de 40 años, que fue notificado esta semana sobre su inclusión en la lista de Alemania, se perderá el último partido del año con Bayern Múnich.

Sí, la confirmación de la desafortunada noticia la entregó el propio Max Eberl, director deportivo del club en el que está Luis Díaz. “El Mundial no está en peligro, pero no podrá jugar mañana”, refiriéndose a la final de Copa de Alemania de este sábado, 23 de mayo.

Manuel Neuer, del Bayern Múnich se pierde la final de Copa de Alemania. Foto: Getty Images

Al parecer, una afectación que tuvo el golero en días pasados seguiría rondando; por eso es que, en lugar de apurarlo, lo van a preservar y echarán mano de un suplente que les dé las garantías necesarias.

“Simplemente es demasiado pronto después de la lesión que ocurrió el sábado. Por eso, no tiene sentido ponerlo en la portería para la final de la copa con el riesgo de que se lesione gravemente”, explicó el dirigente.

“Por eso tomamos esta decisión juntos, por difícil que haya sido para Manu renunciar a la final. Jonas Urbig será ahora el portero”, sentenció sobre quién tomará el lugar de Neuer.

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Este cambio de golero no es algo que le sea extraño al Bayern a lo largo de la presente campaña. Es más, alguna vez temió hasta por necesitar utilizar a un cuarto guardameta que provenía de divisiones menores y no era mayor de edad.

Por fortuna, a tiempo estuvo listo el tercer arquero del equipo profesional para un juego de Champions League ante Atalanta, cuando jugaron los octavos de final de dicho torneo.

Ilusión por la cita en Berlín

Para Neuer, la final de Copa de Alemania era algo que le motivaba desde que lograron su clasificación: “Es muy frustrante no haber llegado a la final durante tanto tiempo, porque sabemos lo especial que es este partido. Es especial…”, dijo en su momento.

Aunque el portero no esté, el Bayern, ante su rival de turno, Stuttgart, ostenta tener un buen historial reciente al haberles ganado los últimos cinco juegos en todas las competencias.

Es más, en Supercopa, al inicio del año, fue justamente al Stuttgart que Bayern Múnich le ganó con marcador de 1-2. Uno de los goles fue el bautizo de anotaciones de Lucho en Alemania.

En el marco de los enfrentamientos por Bundesliga, el Gigante de Baviera también se mostró como el claro dominador durante el año. En la campaña 2025/2026 ganó tanto de visitante (0-5) como de local (4-2).

Vincent Kompany como DT de Bayern Múnich mostró su deseo de ganar un certamen que no le ha tocado desde que asumió a los rojos en 2024.

“Esta temporada, todo el equipo ha hablado de esta copa desde el primer día. Eso demuestra que el Bayern Múnich tiene un gran aprecio por esta copa. Queremos traerla de nuevo a Múnich”.

Hora y canal para ver en vivo

Bayern Múnich vs. Stuttgart

Final de la Copa de Alemania

Sábado, 23 de mayo

Hora: 1:00 p.m.

Canal: ESPN/Disney+

Estadio: Olímpico de Berlín.