Millonarios se llena los bolsillos: anunció la primera salida oficial por 850.000 dólares

Millonarios confirmó la salida de Beckham David Castro, que se va para Europa a jugar con el FC Lugano de Suiza. La cifra de venta asciende a unos 850.000 dólares y su contrato será por los próximos tres años.

“Millonarios FC informa que el jugador Beckham David, quien llegó a nuestro Fútbol Base en 2020 y se destacó prontamente, dando el salto al equipo profesional en 2023, fue transferido al FC Lugano de Suiza y continuará su carrera de en fútbol exterior”, indicó el comunicado oficial.

Castro estuvo el año pasado en La Equidad (ahora Inter de Bogotá) y regresó por pedido de Hernán Torres. Resistido por la hinchada fue perdiendo minutos a lo largo del semestre, sin embargo, siempre fue habitual en las convocatorias del técnico Fabián Bustos.

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Desde Suiza le pusieron los ojos por su velocidad y desequilibrio con el balón, características que tratará de demostrar en esta travesía por el fútbol europeo.

Millonarios le agradeció “su disposición y aporte deportivo durante su etapa en la institución”.

Baja para el último partido de Copa Sudamericana

Beckham David Castro se desligará inmediatamente de los entrenamientos y será baja en Millonarios para el último partido de la Copa Sudamericana contra O’Higgins, donde se jugarán una posible clasificación a octavos de final.

Afortunadamente, Bustos cuenta con herramientas para armar el ataque y buscar esa victoria que les permita soñar. El problema es que también necesitan un resultado milagroso de Boston River en su visita contra São Paulo en el Morumbí.

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Millonarios desaprovechó la oportunidad de haber terminado esta fecha como líder del grupo C. Rodrigo Contreras tuvo en sus pies un penal del que todavía se sigue hablando en la prensa deportiva de Brasil y Colombia.

Antes de ese duelo decisivo en Sudamericana, los embajadores deben cumplir con el compromiso de la Copa BetPlay 2026.

Este sábado enfrentarán a Boyacá Chicó con el esperado regreso de Radamel Falcao García, que lleva varias semanas sin jugar por cuenta de las lesiones. El Tigre ya entrena con el resto del grupo y está disponible para el duelo copero.

Radamel Falcao con Millonarios Foto: Oficial Millonarios

Falcao termina contrato con Millonarios en junio y su continuidad está en veremos, teniendo en cuenta que este había sido anunciado como su último baile vestido de albiazul. La clasificación a la siguiente fase de Sudamericana sería determinante para sentarse a negociar.

Millonarios ya está adelantando posibles fichajes para el segundo semestre, especialmente bajo los tres palos. La dirección deportiva quiere un arquero de experiencia y solidez, aunque los nombres disponibles no terminan de convencer.