Las confesiones más polémicas de James Rodríguez en su documental: Zidane, Bolillo Gómez y más

Netflix estrenó el documental sobre la carrera de James Rodríguez y fue todo un éxito en cuestión de horas. La intimidad del capitán de la Selección Colombia cautivó a la audiencia, al punto de entrar directo al primer lugar de las series más populares del momento.

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En total son tres capítulos donde se exponen los momentos más importantes en la vida de James, desde el abandono de su padre cuando tenía solo un año hasta lo sucedido en la final de la Copa América 2024.

El volante cucuteño hizo un repaso de los buenos y malos momentos que ha enfrentado como futbolista: su relación con los entrenadores, el arrepentimiento de irse a jugar en Catar con el Al-Rayyan y el regreso a la Selección Colombia de la mano de Néstor Lorenzo.

Esto dijo James Rodríguez en su documental de Netflix

La primera gran confesión de James Rodríguez está relacionada con la Copa América 2011, a la que no fue convocado por decisión de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

“Mi primera convocatoria fue en octubre de 2011, pero yo estaba para que me hubieran llamado antes. Para la Copa América yo habría podido estar; el técnico de esa época no me quiso llevar porque estaba muy pollo todavía, eso decía“, comentó James.

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Su primera oportunidad en la Tricolor llegó de la mano de Leonel Álvarez, pero la explosión llegó con José Pékerman al mando. Bajo las órdenes del estratega argentino, fue indiscutible hasta el fin del proceso y la llegada de Reinaldo Rueda, quien lo dejó por fuera de la Copa América 2019.

Al respecto de esa decisión, James comentó: “Yo para esa Copa América podía llegar bien. Le dije al técnico: ‘¿Por qué no me dejás entrenar? Si tú ves que estoy mal, sácame. Yo soy el primero que te digo: “No puedo”.

“No me quería llevar… Cuando te quieren llevar, te llevan aunque sea en una pata”, sentenció.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Habló de Zidane, Rafa Benítez y Niko Kovac

Si en la Selección Colombia tuvo desacuerdos con el entrenador de turno, en clubes no fue diferente.

James Rodríguez habló sobre su peor momento en el Real Madrid, luego de la llegada de Rafa Benítez como reemplazo de Carlo Ancelotti en 2015. “Desde el primer día hubo como un choque; a mí no me gustaba cómo pensaba él, quizás a él no le gustaba cómo pensaba yo. Hubo esa fricción“, declaró el ‘10′.

“La rotura fue en un partido que yo estaba jugando bien; me cambia en el minuto 60, yo hago como gestos con las manos y el Bernabéu se le vino encima. Sintió que yo le tiré la gente encima“, agregó.

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Luego llegó Zinedine Zidane y parecía mejorar el panorama, pero James se perdió los partidos más importantes de ese histórico momento para el Real Madrid. “Al principio creo que tuvo sus 12 o 13 jugadores siempre, nunca tuve un problema personal con él. Solo que yo quería jugar”, apuntó.

Sin oportunidad en el conjunto merengue, optó por irse al Bayern Múnich y allí todo fue color de rosa hasta la llegada de otro entrenador con el que no congenió. “Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después de entrenar. Y yo le decía: ‘No, ¿qué voy para el Tour de Francia o qué?’ Yo soy jugador de fútbol”, reveló James.

James Rodríguez jugará su último mundial. Foto: picture alliance via Getty Image

Luego de salir del Bayern, su carrera en clubes se vino a pique. Pasó por Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, Club León y ahora el Minnesota United de Estados Unidos.

En ese momento tan difícil apareció Néstor Lorenzo para salvarlo y convencerlo de jugar la mejor Copa América de toda su carrera. “Cuando se la juegan por ti, tú tienes que matar por esa persona”, declaró.

En el documental aparecen grandes figuras de fútbol como Carlo Ancelotti, Falcao García, Marcelo, Sergio Ramos y varios más que hablan maravillas de James Rodríguez como jugador y mucho más como persona.