Él es Francisco Bolívar, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que causa preocupación; es sobrino de Gustavo Bolívar

La grabación de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, una de las producciones más exitosas de Telemundo y actualmente filmada en Colombia, volvió a despertar el interés de los seguidores de la saga. Sin embargo, esta vez la atención no está centrada en la historia, sino en la inesperada ausencia de Francisco Bolívar, actor que ha dado vida al recordado personaje de Jota desde 2008.

“Que Dios proteja su humanidad”: el alarmante mensaje de Fabián Ríos sobre el estado actual de Francisco Bolívar

La preocupación entre los fanáticos aumentó luego de que Fabián Ríos, compañero de elenco y uno de los protagonistas de la producción, compartiera un emotivo mensaje en redes sociales pidiendo respeto y apoyo para el actor.

El pronunciamiento fue publicado el miércoles 20 de mayo de 2026 en la cuenta oficial de Facebook de Ríos, en la que reúne millones de seguidores. Aunque el artista no entregó mayores detalles sobre las razones que llevaron a Bolívar a apartarse temporalmente de las grabaciones, sí dejó claro el cariño y la cercanía que mantiene con él.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. Por este amor, les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos”, escribió Ríos.

La confusa situación de Francisco Bolívar que encendió las alarmas. Foto: x

Ante esto, surgieron muchas preguntas relacionadas sobre la historia del artista, teniendo en cuenta el gran talento que llevaba en la sangre y la conexión con sus personajes.

¿Quién es Francisco Bolívar?

Francisco Bolívar es un reconocido actor de la televisión colombiana, brillando internacionalmente con su papel de Jotica en Sin senos sí hay paraíso. El intérprete construyó una fuerte carrera en los medios destacando por su versatilidad y talento para encarnar proyectos.

El colombiano formó parte de producciones como Escobar, el patrón del mal, En otra piel, Tres Caínes, La viuda negra, A corazón abierto, Sin senos no hay paraíso, Los Victorinos, entre otras.

De igual manera, Francisco Bolívar llamó la atención al ser el sobrino de Gustavo Bolívar, quien es escritor y político. Este vínculo artístico lo llevó a recibir críticas de todo tipo, enfrentando a quienes lo atacaban por este lazo.

A través de redes sociales se le veía compartiendo contenidos graciosos y distintos, hasta que algunos seguidores se percataron que sus clips cambiaron y se tornaron particulares.

El artista publicaba videos relacionados con juegos con sus mascotas, comedias o retos personales que se ponía, tal como sumergirse en una piscina para levantar peso y sentarse al fondo con una silla.

Carlos Ochoa, reconocido experto de televisión, informó que Francisco Bolívar salió de la producción de Sin senos sí hay paraíso a raíz de que no “dio la talla con su personaje” en esta nueva temporada.

El periodista apuntó que la esencia no era lo mismo, por lo que el actor no conectó con lo que había creado en el relato. Ante esto, se tomó la decisión de darle el personaje a otro actor, dejando por fuera al talento.

Por el momento, habrá que esperar a conocer detalles, precisamente porque se desconoce de fondo qué ha pasado con el artista y su proceso personal.