En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco optó por alejarse de la televisión y concentrarse en proyectos más personales y creativos. En ese proceso, la escritura tomó un papel fundamental en su vida, convirtiéndose en el medio ideal para expresar pensamientos, emociones y opiniones con total libertad.

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Al mismo tiempo, la actriz ha mantenido una participación constante en redes sociales, plataformas donde suele pronunciarse sobre temas políticos y asuntos de interés nacional. Sus publicaciones, como ocurre con frecuencia, han provocado opiniones divididas y extensos debates entre quienes siguen de cerca sus posturas.

A pesar de enfrentarse en repetidas ocasiones a críticas, ataques e incluso comentarios ofensivos en internet, recientemente Margarita Rosa volvió a captar la atención de los usuarios por un tema inesperado relacionado con su hermano, Martín de Francisco.

La situación despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque ambos son figuras reconocidas del entretenimiento colombiano y pocas veces exponen públicamente aspectos relacionados con su vínculo familiar.

Recientemente, Martín de Francisco publicó un video en su canal de YouTube, donde quiso referirse a la historia de sus adicciones. El periodista deportivo fue puntual en su camino familiar, relatando un poco de su niñez y adolescencia.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el comunicador relató un poco de su pasado, mencionando situaciones que pasó con sus hermanas y les dejaron huellas complejas de asimilar. Al mismo tiempo, relató lo ocurrido con su papá y su mamá, quienes trabajaban arduamente, y eran el refugio cuando estaban pequeños.

Al entrar a fondo, Martín de Francisco puntualizó cómo llegó a este escenario, cómo contó con ayuda y cómo se recuperó, agradeciéndole a sus padres y sus hermanas por estar ahí, siendo un medio para resurgir y dejar atrás aquel tema.

Ante este clip, Margarita Rosa de Francisco no evitó reaccionar, citando el post de X en el que se veía el contenido. La escritora fue clara en expresar su sentir, enfocándose en el amor que sentía por su hermano.

“Te amamos locamente”, escribió, haciendo referencia al sentimiento de su familia por el menor de todo el núcleo.

Muchas personas respondieron al post, destacando lo bonita persona que era el locutor deportivo, además de elogiar la unión familiar que existía entre los hermanos.