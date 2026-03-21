En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco decidió tomar distancia de los sets de grabación para enfocarse en nuevas facetas personales y creativas. Entre ellas, la escritura se consolidó como uno de sus principales espacios de expresión, permitiéndole compartir reflexiones, emociones y posturas de manera libre.

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De forma paralela, la artista ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde suele opinar sobre temas políticos y de país. Estas intervenciones han generado reacciones diversas y constantes debates entre sus seguidores.

Pese a que Margarita Rosa de Francisco ha lidiado con ataques, insultos y faltas de respeto en estas plataformas, recientemente llamó la atención por un inesperado tema que alertó su hermano, Martín de Francisco.

Margarita Rosa de Francisco, escritora y actriz colombiana. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

De acuerdo con lo que quedó registrado, el comunicador utilizó su perfil de X para indicar que la cuenta de su hermana había sido hackeada y estaba bloqueada. El mensaje fue concreto y directo, pidiendo atención a aquellos que la seguían.

“La cuenta de Margarita Rosa de Francisco fue hackeada, atención. Alguien la bloqueó”, escribió en un post, donde reunió más de 3.000 likes y comentarios de usuarios.

Esta alerta pudo ser para prevenir a distintas personas que suelen interactuar con la escritora, evitando malentendidos por contenidos o movimientos dentro de estos espacios de opinión.

Pese a que no hay detalles de qué ocurrió al respecto, varias personas soltaron respuestas particulares, alegrándose de que sucediera esto. Otros reprocharon los comportamientos de los detractores, en caso de que hubiera sido algo tedioso de llevar.

Según se vio, en la cuenta de Margarita Rosa de Francisco se repostearon noticias falsas, tal y como fue el caso de la supuesta muerte de Netanyahu, que fue desmentida de forma contundente.

Por el momento, Margarita Rosa de Francisco no se ha pronunciado al respecto por ningún otro medio, dejando incertidumbre sobre esta incómoda situación.

Antes de esta etapa polémica, la caleña ya se había posicionado como una de las figuras más representativas de la televisión colombiana. Su trayectoria, marcada por el carisma, la versatilidad y su talento actoral, la llevó a participar en múltiples producciones que dejaron una huella en el público, consolidándola como una de las actrices más queridas por varias generaciones.