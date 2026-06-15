Falcao dio el toque secreto que debe seguir la Selección Colombia para el Mundial 2026

En la noche del pasado domingo 14 de junio, el futbolista Radamel Falcao García participó como invitado en el podcast de la cadena ESPN dirigido por el exfutbolista Sergio Agüero, ‘La Casa del Kun’. El espacio contó además con la presencia de entrenadores, exjugadores y comunicadores de la televisión continental.

Probabilidades de famosa casa de datos sobre Colombia: discreto porcentaje para llegar a cuartos del Mundial

El ‘Tigre’ compartió la mesa de debate junto a figuras del balompié como Óscar Ruggeri, Carlos Tévez y Marcelo Gallardo, además del periodista Sebastián Vignolo. Durante la emisión, los integrantes abordaron la actualidad de los equipos sudamericanos que están próximos a debutar en la competencia.

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La postura de Falcao sobre los objetivos del equipo nacional

Al ser consultado sobre el rendimiento que debería tener la Selección de Colombia en el campeonato, uno de los panelistas sugirió que superar la primera fase ya constituiría un resultado favorable. Ante este planteamiento, el delantero manifestó su desacuerdo.

Falcao García expresó en el programa que la plantilla dirigida por Néstor Lorenzo debe afrontar el torneo “avanzando partido a partido, evitando fijar una ronda específica como meta obligatoria desde el inicio”.

Según la perspectiva del futbolista, esta metodología de enfoque progresivo permitirá que el grupo mantenga la concentración necesaria para intentar superar el registro histórico de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

En aquella edición, la Tricolor alcanzó la instancia de cuartos de final con la participación de James Rodríguez, quien ejerce actualmente como capitán del plantel.

Calendario y rivales de la primera ronda

Bajo esta premisa de preparación mental, el jugador señaló que el equipo técnico y los futbolistas tienen la posibilidad de acceder a la fase de semifinales. El estreno oficial de la Selección de Colombia está programado para el próximo miércoles 17 de junio a las 9:00 de la noche, hora de Colombia.

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El compromiso de debut se disputará en el Estadio de la Ciudad de México, donde el conjunto sudamericano se enfrentará a la Selección de Uzbekistán. La delegación nacional está ubicada en el Grupo K, zona que comparte también con las escuadras de Portugal y la República Democrática del Congo.

Los resultados de esta primera etapa determinarán los cruces de la siguiente ronda, donde evitar las posiciones secundarias de la tabla será clave para no enfrentar a los preclasificados al título en las fases de eliminación directa.