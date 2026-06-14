Mario Yepes le dio la clave a la Selección Colombia: dijo lo que tiene que hacer para llegar lejos en el Mundial

El Mundial 2026 ya empezó y muchos países se preparan para su debut, uno de ellos es la Selección Colombia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya están concentrados en México y esperan ultimar detalles para lo que será el partido contra Uzbekistán el próximo 17 de junio.

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Mientras tanto, aquí hay mucha expectativa y hermetismo por lo que pueda hacer la Tricolor en la Copa del Mundo. Mario Alberto Yepes, excapitán de la escuadra, habló del certamen y contó lo que cree que debe hacer el equipo para poder superar lo logrado en Brasil 2014.

En un primer momento, el exjugador del Milán explicó que hoy en día ve y siente la Copa del Mundo de una manera muy distinta, pues cuando se está en el vestuario y dentro del terreno de juego las sensaciones son completamente diferentes que siendo aficionado.

“Hoy soy un hincha más. El ambiente se vive de otra manera. En 2014 sentía a la gente con mucha más confianza, pero esperamos que los muchachos nos hagan cambiar esa idea“, comentó en entrevista con el diario As Colombia.

Mario Alberto Yepes en su partido de despedida. Foto: Raúl Palacios / El País

Yepes afirmó que antes del sorteo tenía en mente que la Selección Colombia contaba con argumentos suficientes para llegar a las instancias finales, pues tiene una gran calidad en la plantilla.

Sin embargo, tras ver el grupo que correspondió, considera que ahora la cuestión es mucho más compleja y, por lo mismo, dijo lo que tiene que hacer la Tricolor si quiere mejorar lo ocurrido en Brasil 2014. "El sorteo no fue fácil para Colombia, el camino está difícil y van a haber piedras difíciles que toca enfrentar“, dijo.

"Si Colombia no pasa primera de su grupo será complicado, pero si pasa primera creo que puede superar lo que hicimos en 2014“, añadió.

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Por otra parte, el exdefensor central se refirió al Mundial en general y afirmó que espera que se puedan recuperar cosas de antes y con ello se tengan mejores partidos en todas las fases.

Asimismo, sostuvo que tiene fe en que se va a tener una selección que dé sorpresa y que haga grandes cosas que nadie esperaba, como fue el caso de Colombia en 2014. “Que un equipo le dé a uno ganas de verlo jugar”, comentó.

Jugadores de Colombia posan antes del partido amistoso contra Jordania. Foto: AFP

“No es nada sencillo, por lo que es muy importante que haya cohesión de grupo para poder armar algo que pueda salir adelante. Por ejemplo, esa Colombia del 2014 forjó todo eso desde la Eliminatoria”, agregó.

Yepes mencionó que en esa oportunidad, más allá del golpe que significó la ausencia de Falcao, ya tenían un equipo muy unido y eso fue fundamental para alcanzar los cuartos de final de aquella Copa del Mundo.