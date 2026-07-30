Muerte de exjugador colombiano a sus 33 años enluta el FPC: oficial por Dimayor y su lamento

Tristeza absoluta en el Fútbol Profesional Colombiano por un tridente de muertes de exjugadores que hicieron parte de la historia de la liga local.

En comunicados entregados por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano, estos dieron a conocer los fallecimientos que enlutan el balompié en el plano local.

Uno de los últimos dejó sorpresa por tratars de un exjugador de apenas 33 años de edad. De quien se hace referencia es de Bismar Córdoba, quien se le recuerda por haber sido parte de clubes como Deportes Tolima y Once Caldas.

Por medio de una extensa comunicación oficial, la entidad dio su mensaje de condolencias: “La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Bismar Córdoba, exfutbolista del Fútbol Profesional Colombiano".

Después de eso mencionó la trayectoria que tuvo el deportista: “Nacido en Turbo, Antioquia, Córdoba se formó en las divisiones menores de Envigado FC y desarrolló su carrera profesional en clubes como Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas".

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“Su fallecimiento, a los 33 años, enluta a la familia del fútbol colombiano, que hoy recuerda a un deportista que enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó“, agregó Dimayor.

“La DIMAYOR expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a los clubes que hicieron parte de su carrera, acompañándolos en este difícil momento”, culminaron.

Deportes Tolima y su sentido mensaje

Hace menos de 10 años Córdoba vistió los colores del equipo de Ibagué. Justo por su pasado con estos, fue que el vinotinto y oro dedicó un mensaje de pésame.

“Club Deportes Tolima S.A. se une al duelo por el fallecimiento de Bismar Córdoba, quien integró nuestra institución en 2017/18. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados”, publicaron.

Itagüí Leones también se unió a los mensajes: “Lamenta el fallecimiento de Bismar Córdoba Marín, jugador que integró nuestra toldas durante la estadía en el Urabá Antioqueño en los años 2015 y 2016. A sus familiares y allegados nuestras condolencias”.

De acuerdo a la información que se ha podido conocer, el exjugador colombiano venía desde hace tiempo luchando con un feroz cáncer que lo aquejaba. Dicho fue el motivo de su deceso en las últimas horas.

Otras despedidas dolorosas para el FPC

A lo largo de este jueves, 30 de julio, han sido tres los reportes de fallecimientos. “Hernando «Mono» Tovar, histórico exfutbolista del Fútbol Profesional Colombiano y de la Selección Colombia” fue otro que mencionó Dimayor.

Y también estuvo el de “Cristino Centurión, exfutbolista paraguayo que dejó una huella en el Fútbol Profesional Colombiano”, difundieron los medios oficiales del balompié en Colombia.