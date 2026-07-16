La muerte de Sam Neill, uno de los actores más queridos y reconocibles del cine sigue generando conmoción en la industria audiovisual. Días después de que se conociera el fallecimiento del protagonista de Jurassic Park, su representante Philip Grenz, decidió aclarar públicamente las circunstancias de su muerte para poner fin a los rumores y versiones erróneas.

Según confirmó el agente, Neill murió a causa de una neumonía, y no como consecuencia del cáncer que había enfrentado durante los últimos años.

La aclaración llegó después de que la familia detectara informaciones que, según Grenz, contenían “inexactitudes y falsedades” sobre el estado de salud del actor en sus últimos días.

“Sam falleció por neumonía. Antes de enfermarse había luchado valientemente y vencido el linfoma gracias a un tratamiento innovador llamado terapia CAR-T”, explicó el representante en una declaración difundida a medios internacionales.

Apenas unos meses atrás el propio actor había revelado que se encontraba libre de cáncer. En 2022 fue diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T, una rara y agresiva variante de linfoma no Hodgkin.

Tras someterse a quimioterapia y posteriormente a una terapia CAR-T, considerada una de las innovaciones más prometedoras en el tratamiento de ciertos cánceres hematológicos, Neill había anunciado en abril de este año que la enfermedad estaba en remisión.

Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’, confirmó que está libre de cáncer, tras una larga batalla de años

Sam Neill se enfrenta a tres dinosaurios en una escena de la película Jurassic Park III', de 2001. Foto: Getty Images/Universal Pictures

Sam Neill construyó una de las carreras más sólidas y respetadas del cine internacional. Su trayectoria abarcó más de cinco décadas y más de 150 producciones entre cine y televisión.

Aunque para millones de espectadores siempre será el paleontólogo Alan Grant, protagonista de la saga Jurassic Park, su filmografía incluye títulos como El piano Calma total, La caza del Octubre Rojo y la serie Peaky Blinders.

Su interpretación en Jurassic Park dirigida por Steven Spielberg, lo convirtió en una figura global y en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood. Décadas después regresaría a la franquicia en Jurassic Park III y Jurassic World: Dominion, reafirmando el vínculo que mantuvo con varias generaciones de espectadores.

Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, les contó a sus seguidores cuál era la enfermedad que padecía

El actor deja cuatro hijos y ocho nietos, quienes han solicitado privacidad durante este difícil momento. De acuerdo con Philip Grenz, la familia ya trabaja en la organización de una ceremonia privada que se llevará a cabo en la granja del actor en Nueva Zelanda, siguiendo su deseo de mantener un perfil discreto incluso después de su muerte.

“Sam era un hombre intensamente reservado que detestaba los grandes despliegues”, señaló su representante al explicar por qué no se realizará un homenaje público.

La familia también pidió que quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a organizaciones benéficas relacionadas con la investigación del cáncer y la conservación ambiental, causas que el actor apoyó durante años.