Colombia tuvo que despedir este jueves, 16 de julio, uno de sus representantes en el Tour de Francia 2026. Quien se despidió de manera anticipada fue Fernando Gaviria, que padeció una “fractura en su clavícula izquierda“.

Su escuadra, Team Caja Rural-RGA, fue la encargada de dar a conocer que “una caída en el sprint ha dado al traste con el #TDF2026 de Fernando Gaviria”.

“El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda. Mucho ánimo al bravo velocista colombiano”, completaron el informe que causó tristeza en Colombia.

Fernando Gaviria se despidió del Tour de Francia 2026. Foto: X Team Caja Rural-RGA

Si bien los compatriotas de Gaviria son los que más sintieron de cerca este triste noticia, la misma trascendió en la Grande Boucle, donde Tadej Pogačar llegó a hablar del hecho que acabó con la participación del cafetero en Francia.

El esloveno en sus declaraciones diarias como líder parcial de la clasificación general se mostró empático con la caída de su colega colombiano.

“Todo iba bien hasta que el Lidl-Trek empezó a atacar; ahí la situación se complicó. Por nuestra parte, todo está bien”, celebró por haber salido bien librado del suceso.

"Espero que Gaviria esté bien, estaba haciendo un gran Tour"



🫶 El cariñoso mensaje de Pogacar a su excompañero tras la caída final.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/xLmHF6ZwXn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 16, 2026

“Vi cuántos corredores se cayeron en el tramo final y espero que todos estén bien”, dijo de otros a los que vio rodar por el asfalto.

Y para el último tramo de su respuesta, fue que citó a Gaviria al que le mandó un mensaje de apoyo: “Me decepcionó ver a Fernando Gaviria irse al suelo; es una lástima, dada su gran actuación en este Tour de Francia”.

Esta muestra de compañerismo y deportividad no fue la única del capo del ciclismo mundial con Fernando durante la actual edición del Tour. Un día antes le había dado un espaldarazo al del Caja Rural por un problema mecánico que le surgió cuando se disponía a luchar por la victoria al sprint.

Tour de Francia 2026: Clasificación general de Egan Bernal y los colombianos tras la etapa 12

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En Egan Bernal quedan las esperanzas

Hasta la jornada 12 no se han dado participaciones vistosas de los colombianos. Quien más lo intentó fue Gaviria, pero ya no podrá seguir lanzando intentos en busca de una alegría para la nación.

Ahora las esperanzas quedan depositadas en Egan Bernal. Dicho escalador desde antes del inicio de la competencia sentenció que no se fijaría en la clasificación general, sino que iría en busca de victorias de etapa y triunfos durante los días de montaña.

Egan Bernal, ciclista colombiana del Netcompany Ineos. Foto: Getty Images

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 12)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 43:04:01

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 3′36″

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′06″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 4′22

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 4′35″

6. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′08″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′45″

9. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 6′34″ (2,69 m)

10. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 11′49″

...

11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′15″

30. Harold Tejada (XDS Astana), a 50′49″

39. Einer Rubio (Movistar Team), a 1:11′14″

40. Sergio Higuita (XDS Astana), a 1:12′03″

165. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 2:57′21″.