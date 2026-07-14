Egan Bernal admitió crisis que lo llevó a salir del top 10 del Tour de Francia 2026: “En el limbo”

Hasta la jornada 10, el Tour de Francia 2026 ha sido transitado por Egan Bernal de manera correcta, más no brillante.

Para el nacido en Zipaquirá el nivel superlativo de bestias actuales del deporte pedal como Tadej Pogačar lo han puesto en el lugar que le corresponde hoy día al colombiano. Tras la etapa disputada este martes, el del Netcompany INEOS salió del top 10 de la clasificación general.

Haber flaqueado ante sus contrarios en un tramo del ascenso medio que se dio, fue lo que lo perjudicó en busca de mantenerse en el grupo de los diez mejores de la Grande Boucle.

Adicional a esto, en sus reacciones postrecorrido dio a conocer que de dichas crisis que vive cuando Tadej acelera no logra salir. Aceptando su condición actual calificó con la frase “quedar en el limbo” que no logre dar respuesta.

A los medios oficiales de la competencia les hizo el resumen de lo que pasó así: “La verdad que iba aguantando relativamente bien, pero pasó lo mismo que en el Tourmalet, hasta que arranca Pogacar, de ahí me sacan mucho de punta”.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

En busca de perder lo minímo posible ejecuta un plan, pero la fuerza del pedaleo de su rival hace ver insuficientes sus esfuerzos: “Intento hacer ese cambio de ritmo, aguanto por 30 segundos y luego ya quedo como en mitad del grupo de adelante y de los de atrás".

“La verdad queda uno ahí en el limbo, encontré dos buenos compañeros y el objetivo al final fue evitar perdidas”, sentenció de la situación que pasó en medio de la carrera.

Egan Bernal compitiendo en el Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Basado en las estadísticas que ve en el ciclocomputador, califica de “loco” el ritmo que se lleva: “Los vatios que hacemos son impresionantes para irse en la fuga, la verdad es que íbamos muy rápido, todo el día le estuvimos dando, la verdad me sentí bien e incluso sabía que íbamos bien porque los números que estábamos haciendo son locos".

“Dentro de mi nivel, me sentí bien y creo que igual lo intentamos, esto es el Tour de Francia y aquí se corre en un ritmo muy fuerte”, completó aceptando el nivel que hay y sus capacidades para dar la pelea.

Con esto salió Egan Bernal para el Tour de Francia 2026: de entrada desilusionó a Colombia

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 10)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 36:15:02

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 3′36″

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′06″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 4′22

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 4′35″

6. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′08″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′45″

9. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 6′34″ (2,69 m)

10. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 11′49″

…

11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′15″

29. Harold Tejada (XDS Astana), a 48′13″

38. Sergio Higuita (XDS Astana), a 1:11′03″

39. Einer Rubio (Movistar Team), a 1:11′44″.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Para este miércoles se espera un trazado completamente llano. Allí nmo entrarán en la pelea los escaladores y el llamado a ser protagonista es Fernando Gaviria.