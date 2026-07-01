Con esto salió Egan Bernal para el Tour de Francia 2026: de entrada desilusionó a Colombia

Faltan pocos días para que inicie el Tour de Francia 2026. Colombia estará representada por varias figuras nacionales y hay que resaltar la presencia sorpresiva e inclusión de último minuto de Egan Bernal (Netcompany Ineos).

El corredor zipaquireño participó en el Giro de Italia que se disputó hace un par de meses, por eso, no se veía posible que estuviera presente en la ronda gala. Sin embargo, en los últimos días fue anunciado por su escuadra como uno de los talentos de sus filas.

Egan Bernal hizo una excelsa presentación en el Giro de Italia 2026. Foto: AFP

Bernal se refirió al papel que cumplirá en el Tour de Francia durante las próximas tres semanas. Se mostró realista y centrado en el objetivo que se le ha encomendado.

Desilusión para Colombia

Desde hace un buen tiempo, el país quiere que uno de sus escarabajos vuelva a luchar por la clasificación general de una grande del año. No obstante, los mismos corredores son conscientes de que los europeos dominan y ese anhelo de ganar está frustrado.

Egan ha recuperado buena parte del nivel que se le conoció, pero eso no es suficiente para ponerle cara a cara con Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o algún otro.

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Sin haber empezado la competencia en tierras galas, el zipaquireño se abstuvo de ir en busca de la clasificación general. “Estoy preparado para rodar con agresividad. Mi papel en este Tour será buscar victorias de etapa; no creo que pueda aspirar a la general”, remarcó, causando desilusión en Colombia sobre su papel.

Bastante aplomado, dio a conocer la estrategia que tiene el equipo para el Tour de Francia: “Tenemos un equipo fuerte que puede marcar la diferencia en casi todas las etapas. Tenemos que ir día a día; viviremos los momentos”.

Sobre una esporádica participación al final del año en La Vuelta a España, el colombiano también bajó de la nube al país: “¿La Vuelta? Sería complicado correr tres grandes vueltas en el mismo año”.

Egan Bernal, del Netcompany Ineos, ve complicado participar en la próxima Vuelta a España. Foto: Getty Images

Para terminar, rescató que pueda estar nuevamente en carreteras francesas. Además, siente entusiasmo por poder llevar en su uniforme la bandera tricolor que lo acredita como campeón nacional.

“Feliz de volver a la carrera que tantas alegrías nos ha dado y hacerlo vistiendo la camiseta de campeón nacional y llevando el café de Colombia al mundo. El Tour es el Tour. Y vamos a luchar hasta el final”, aseguró sobre la pelea que dará cuando se sienta fuerte.

Cuota colombiana en el Tour de Francia 2026

Cuatro escaladores y un velocista representarán a Colombia en la competencia que inicia este sábado 4 de julio y se extiende hasta el 26 del mismo mes de 2026.

Se espera que el cuarteto de especialistas de montaña dé pelea a los favoritos en las etapas de alta montaña. SEMANA lanzó su especial en las últimas horas, donde podrá conocer detalles de las 21 etapas.

Harold Tejada le apunta a la clasificación general en el Tour de Francia 2026. Foto: Getty Images

Colombia contará con cinco representantes en carrera: