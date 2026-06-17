Favorito se lesionó y no disputará el Tour de Francia 2026: comunicado oficial sobre su decisión

Jonas Vingegaard acaba de perder a uno de sus fieles escuderos para el Tour de Francia 2026. Wout van Aert, que también era favorito para pelear por la clasificación general, decidió retirarse por una delicada lesión que arrastra desde antes del Tour Auvergne-Rhone-Alpes.

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El equipo Visma-Lease a Bike comunicó las razones de esta decisión en un comunicado oficial. “Pocos días antes del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Van Aert sufrió una caída durante un entrenamiento. Durante la carrera, desarrolló inesperadamente una infección en la herida del codo, lo que le obligó a abandonar”, explicó la escuadra neerlandesa.

“Tras consultar con el equipo médico y los preparadores físicos del Team Visma | Lease a Bike, se decidió que la recuperación completa es la prioridad y que la salud de Van Aert es lo primero. Por este motivo, no será incluido en la selección para el Tour de Francia“, añadió el pronunciamiento.

Wout van Aert iba a ser el gran apoyo para Vingegaard en su batalla contra Tadej Pogačar, pero prefirió dejar el puesto libre para un compañero que se encuentre al 100 % de condiciones físicas.

El ciclista belga le envió un mensaje a todos los aficionados que esperaban verlo en el Tour. "Esto es, por supuesto, una gran decepción. El Tour de Francia es uno de mis principales objetivos cada año. Desafortunadamente, una caída durante un entrenamiento ha trastocado mis planes, y la lesión en mi codo ha empeorado y aún no ha sanado del todo“, apuntó.

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Van Aert era candidato a quedarse con la camiseta verde de los puntos, aunque su prioridad era ayudar a Vingegaard cuando fuera necesario.

“Junto con el equipo, hemos llegado a la conclusión de que comenzar el Tour en plena forma no es factible en este momento. Ahora estoy totalmente centrado en mi recuperación para poder volver a mi mejor nivel más adelante esta temporada“, agregó.

Wout van Aert, ciclista del Visma-Lease a Bike Foto: NurPhoto via Getty Images

Siguiente objetivo, la Vuelta a España

Ahora le apunta a la Vuelta a España como el gran objetivo de 2026. Entre julio y agosto espera recuperarse para luchar por la camiseta roja en la ronda ibérica.

Marc Reef, entrenador del Visma, lamentó la ausencia de Wout van Aert en la grande bouclé. “Wout es uno de los corredores más importantes de nuestro equipo y, obviamente, nos hubiera encantado contar con él al inicio del Tour. En los últimos días hemos explorado todas las opciones, pero su salud es lo primero“, subrayó.

“Con el proceso de recuperación necesario, no le es posible alcanzar su mejor forma a tiempo para el Tour de Francia. Es una lástima que no pueda estar presente, pero estamos convencidos de que esta es la decisión correcta para su recuperación y para el resto de la temporada”, agregó Reef.