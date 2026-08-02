Ex de Paola Rey sorprendió con declaraciones sobre la actriz y reveló por qué no tiene nueva pareja

A casi dos años de que se confirmara el fin de su matrimonio con Paola Rey, el actor Juan Carlos Vargas se sinceró sobre su presente sentimental y dejó claro que, por ahora, no contempla iniciar una nueva relación.

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Sus declaraciones, entregadas durante una entrevista en La Red, del Canal Caracol, también llamaron la atención por la manera en la que se refirió a la madre de sus hijos.

Durante la conversación, al actor le preguntaron si el amor había vuelto a tocar su puerta tras la separación. Aunque respondió con humor en un primer momento, explicó que actualmente su prioridad son sus hijos y reconoció que mantiene bloqueada la idea de tener una pareja.

“En este momento el amor son mis hijos y el amor de pareja lo tengo un poco bloqueado en mi mente. No me veo en este momento de pareja con alguien, me cuesta trabajo”, expresó, dejando entrever que aún atraviesa un proceso personal después de la ruptura.

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Según comentó, considera que el amor aparece de forma inesperada y solo el tiempo dirá si vuelve a enamorarse.

Sin embargo, uno de los momentos que más despertó reacciones fue cuando le preguntaron sobre una posible reconciliación con Paola Rey. Aunque descartó la posibilidad de retomar la relación sentimental, fue enfático al asegurar que el cariño hacia la actriz nunca desaparecerá.

“El amor nunca se va a acabar con Paola porque es la madre de mis hijos, es mi familia y es la mujer que me dio lo más maravilloso que tengo. Amor por Paola Rey toda la vida”, afirmó.

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El actor explicó que ese sentimiento no debe confundirse con el vínculo de pareja. Según dijo, después de dos años y medio de separación ambos han logrado construir una relación basada en el respeto, la amistad y la confianza.

Incluso aseguró que Paola es una de las personas en las que más confía y que siempre estarán presentes el uno para el otro por el bienestar de su familia.

Aunque por ahora no contempla iniciar un nuevo romance, Vargas no cerró completamente la puerta al amor.

Al finalizar la entrevista señaló, entre risas, que el futuro es incierto y que quizás, cuando menos lo espere, vuelva a aparecer una persona especial en su vida.