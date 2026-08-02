Sofía Petro confesó situación que atraviesa y reveló lo que necesita: “Todas las tusas juntas”

Sofía Petro volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir un nuevo contenido en TikTok, que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores. La hija del presidente Gustavo Petro mantiene una actividad constante en plataformas digitales, donde suele publicar aspectos de su vida cotidiana y expresar opiniones sobre diferentes asuntos de actualidad.

Sofía Petro habló y mostró cómo vive fuera de Colombia; dejó en evidencia particular detalle: “Claro que me he vuelto rica”

La reciente publicación llamó especialmente la atención porque se produjo cuando el actual mandatario se encuentra en la etapa final de su gobierno, próximo a concluir su periodo presidencial. Como ha ocurrido en otras ocasiones, el video generó una ola de comentarios y reacciones divididas entre los usuarios, quienes debatieron sobre el mensaje difundido por la joven.

Según se pudo observar en la grabación, Sofía Petro apareció y mostró una situación que lidia actualmente y mostró la forma en que ha decidido sobrellevar ese momento, un contenido que no tardó en viralizarse y convertirse en uno de los más comentados en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes, la hija de Gustavo Petro comentó que estaba atravesando una suma de varias tusas, relacionadas con Colombia. Aunque no entró en detalles, apuntó que quería que esto pasara pronto.

La joven, que ha mostrado lo artista que es, subió un clip bailando y repitiendo una canción de Rosalía, afirmando que tenía una lista de cosas que necesitaba para llevar este instante de su realidad.

“Tengo todas las tusas juntas... solo quiero ver a Rosalía de verdad”, escribió en el pie de foto de su post.

“Necesito un baño de romero, un confesionario con Rosi, una rueda de bullerengue y una infusión de ruda”, se lee en el clip, donde llevaba su cabellera recogida, un vestido oscuro y accesorios florales.

@sofiapetroalcoceer tengo todas las tusas juntas solo quiero ver a Rosalía de verdad 🤞🏼🤧 rosalia lux ♬ La Yugular - ROSALÍA

Muchas personas exaltaron lo talentosa y guapa que era, además de destacar la parte política que rodeaba a su familia por el trabajo que realizó Gustavo Petro por cuatro años.