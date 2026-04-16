Sofía Petro habló de su vida laboral e hizo inesperada confesión: “Estoy en la crisis”

Sofia Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir distintos aspectos de su vida y opiniones personales.

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Recientemente una de sus publicaciones en TikTok llamó especialmente la atención de los usuarios, generando una ola de reacciones. En el video, que compartió a mediados de abril, la joven respondió a una pregunta que con frecuencia le hacían sus seguidores, relacionada con el tipo de contenido que publica en su perfil.

Sofía Petro apareció hablando frente a la cámara, haciendo referencia a una interrogante relacionada con su vida laboral. Una usuaria indagó en qué trabajaba, ya que muchos aseguraban que no hacía nada por ser la hija del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con sus declaraciones, las personas solían creer que su tiempo estaba enfocado en viajar y hacer música, pero lo cierto era que trabajaba como cualquier otra persona, en un horario de oficina.

“Actualmente estoy trabajando en un museo, por supuesto no puedo decir cuál, pero tengo un trabajo de 9 a 6”, dijo.

“A toda la gente que cuando me ve en videos cantando y haciendo cualquier otra cosa me dice que no trabajo... pues sí, trabajo, estoy cansada y trabajo demasiado”, agregó.

Adicional a esto, Sofía Petro enfatizó que solía buscar ingresos extras, realizando oficios diversos.

“A veces estoy buscando trabajos extras, como vender libros en ferias de libros o cosas así, porque soy una joven independizándose. Ahora mismo también estoy estudiando; hago ambas a la vez. Los jueves trabajo en la mañana en una lavandería social para habitantes de calle”, aseguró en el clip.

“Quiero seguir estudiando, algún día quisiera ser profesora o no sé”, puntualizó.

Por último, antes de terminar el contenido, la hija del mandatario confesó que estaba en una crisis, intentando lidiar con las situaciones que aparecían en el camino.

“Estoy en la crisis de los 20… no sé nada. Vivo en un lugar que tiene un árbol del que caen maracuyás; es compartido con seis personas maravillosas. Este año ha sido una batalla emocional muy compleja. Estoy intentando tener una vida de nuevo; es más difícil entre más uno crece. Esta es la vida”, concluyó.