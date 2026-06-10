Juego 4: New York Knicks ganan con remontada histórica a San Antonio Spurs y acarician el título de la NBA

Con la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA, los New York Knicks derrotaron este miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama y así se colocaron a solo un triunfo de su primer título del máximo baloncesto del mundo desde 1973.

Cracks que se quedaron por fuera de la Copa del Mundo: la historia detrás de su ausencia

Los Knicks son los protagonistas de forma épica, se levantaron de una desventaja de 29 puntos, lo que ningún equipo había logrado en las Finales, y por si fuera poco, sellaron el triunfo con una hazaña y un solo punto de ventaja, marcado a falta de 1.2 segundos del final.

En medio del delirio en el Madison Square Garden, repleto de celebridades como Taylor Swift, los Knicks celebraron un triunfo que los avanza 3-1 en el global de las Finales y les puede permitir proclamarse campeones en el quinto asalto del próximo sábado.

2026 NBA Finals - Game Four Foto: Getty Images

De esta manera, la serie se coloca con un imponente 3-1 a su favor. El mítico Madison Square Garden se transformó en una auténtica caldera de emociones gracias a los Knicks, impulsando a un equipo neoyorquino que supo descifrar el planteamiento táctico de los San Antonio Spurs desde el salto inicial para descontar de forma magistral.

Todo listo para los Knicks

Con una defensa asfixiante que cortó las líneas de pase y una efectividad letal en los tiros de larga distancia, los de la ‘Gran Manzana’ lograron el momento táctico de la noche y ahora acarician el anillo de campeones ante la mirada atónita de sus rivales. Wembanyama aumenta su deuda en esta temporada.

La gran clave del compromiso radicó en la madurez colectiva de los Knicks para contener los intentos de reacción de Texas en la pintura. Mientras las figuras perimetrales de Nueva York castigaron una y otra vez en transición, la rotación del banquillo aportó valiosos puntos en los momentos de mayor desgaste físico.

En la otra acera, el libreto de los Spurs se vio severamente limitado por la incapacidad de encontrar segundas oportunidades de tiro, obligando a su cuerpo técnico a mover las piezas de forma desesperada ante un reloj que nunca perdonó sus errores de entrega. Todo está encaminado a que la ‘Gran Manzana’ vuelva a lo más alto en la NBA.

New York Knicks - San Antonio Spurs - 106-105

Cancha: Madison Square Garden (19.812 aficionados)

Parciales: 22-41, 27-35, 26-14, 32-16

Knicks: Jalen Brunson (36 puntos), Josh Hart (6), Mikal Bridges (7), OG Anunoby (33), Karl-Anthony Towns (13). Después ingresaron Mitchell Robinson (2), José Alvarado (8), Jordan Clarkson (2).

Spurs: De’Aaron Fox (18 puntos), Stephon Castle (13), Devin Vassell (18), Julian Champagnie (5), Victor Wembanyama (24). Después ingresaron Dylan Harper (21), Keldon Johnson (2), Carter Bryant (5).