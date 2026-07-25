Hinchas de Nacional no podrán hacer esto en el partido contra Tigres por la Copa el martes

El próximo martes 28 de julio, Atlético Nacional disputará el compromiso correspondiente a la Copa BetPlay frente a Tigres de Soacha. El encuentro de vuelta de la Fase 1B se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, escenario donde el verde de Antioquia suele convocar a un gran volumen de aficionados.

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A pesar de la expectativa por la presencia del conjunto visitante en la capital del país, los seguidores del equipo verde no podrán ingresar con indumentaria oficial. Las autoridades locales establecieron restricciones para el uso de camisetas y accesorios de la escuadra antioqueña en las tribunas del recinto deportivo.

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La medida fue adoptada por la Comisión de Seguridad para reducir los riesgos de alteración del orden público en los alrededores del estadio. La decisión busca regular la logística de acceso en un escenario de alta afluencia, garantizando la movilidad en las zonas de ingreso durante la jornada futbolística.

Posición de la dirigencia del club local

Respecto a las normas fijadas por las autoridades de la ciudad, el equipo organizador del partido emitió un pronunciamiento público. Tigres Fútbol Club confirmó que “para el partido correspondiente al encuentro de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026, el ingreso al estadio estará sujeto a la disposición de la Comisión de Seguridad que restringe el acceso de personas con prendas alusivas al visitante”.

¡ATENCIÓN HINCHADA VERDOLAGA EN Bogotá!#Comunicado



"Tigres Fútbol Club S. A. informa que, para el partido entre Tigres FC y Atlético Nacional, correspondiente al encuentro de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay Dimayor 2026, programado para el próximo martes 28 de julio en… pic.twitter.com/SNdVu6jyVG — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) July 26, 2026

El cuadro local ratificó que las directrices forman parte de las normativas vigentes para los eventos de fútbol profesional en la capital. “Esta medida hace parte de los protocolos definidos para el encuentro y busca garantizar el desarrollo del espectáculo deportivo, por lo que se invita a los asistentes a seguir las indicaciones del personal logístico”, concluyó el equipo de Cundinamarca.

El personal de control y la Policía Metropolitana de Bogotá coordinarán los filtros de revisión en las puertas del escenario deportivo. Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con las restricciones para evitar contratiempos durante el proceso de validación de boletería antes del inicio del juego.