Esto dijo Carlos Antonio Vélez tras el gol de Jhon Jader Durán: “No pertenece al club de los amigos”

El delantero colombiano Jhon Jader Durán completó su primer partido con el Benfica de Portugal en el Estadio da Luz de Lisboa. El atacante ingresó desde el banco de suplentes y anotó el cuarto gol de su equipo al minuto 54 de la etapa complementaria.

Primer problema para Jhon Jáder Durán en Benfica: se complicó su debut en Europa League

Un minuto después de su anotación, el jugador entregó un pase a su compañero Gianluca Prestianni para consolidar el marcador 5-1 frente al Belenenses. El rendimiento de Durán en su estreno en el fútbol europeo reabrió las discusiones sobre su presencia en el equipo nacional, tras registrar participación directa en dos de los goles del encuentro.

La primera decisión de Néstor Lorenzo tras renovar con la Selección Colombia: es inminente

Las acciones del atacante generaron análisis por parte de la prensa deportiva sobre los criterios de las convocatorias del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Los comentarios se enfocaron en comparar el desempeño del futbolista en su club con su recorrido reciente en las competencias internacionales.

Declaraciones de la prensa y análisis sobre la Selección Colombia

Respecto a la actuación del jugador en territorio portugués, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se pronunció en sus canales sobre el desempeño en la cancha. El comentarista afirmó que el delantero colombiano “llegó, jugó, marcó y dio asistencia en su primer compromiso con el equipo de Lisboa”.

Llegó, jugó, anotó y asistió….el problema es que no es del club de amigos ni negocio para empresarios y promotores…. pic.twitter.com/MKUIjRpSYo — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 25, 2026

En sus declaraciones, el analista deportivo se refirió a las decisiones de selección del plantel colombiano dirigidas por el entrenador Néstor Lorenzo. El periodista señaló que “el problema es que no pertenece al club de los amigos ni a un negocio para emprendedores y promotores”.

Con esta posición, el comunicador señaló que las convocatorias para representar al país en las fechas y torneos internacionales no responden únicamente al rendimiento deportivo de los futbolistas. Según su postura, la selección de deportistas estaría supeditada a relaciones personales dentro del grupo o a compromisos comerciales.

Antecedentes del jugador en las eliminatorias sudamericanas

La última participación de Jhon Jader Durán con la camiseta de la Selección Colombia ocurrió durante las eliminatorias a la Copa Mundial de 2026. El delantero actuó en la doble jornada frente a Paraguay en Barranquilla y ante Perú en la ciudad de Lima.

Jhon Jader Durán vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

En el encuentro disputado en condición de local, el atacante convirtió la anotación que le dio la ventaja temporal a Colombia antes del empate definitivo. Posteriormente, en la visita al territorio peruano, Durán disputó 45 minutos de juego antes de ser sustituido en la etapa complementaria.

Desde esa fecha, el cuerpo técnico de Lorenzo no volvió a incluir al jugador en las listas de convocados para los partidos oficiales. A partir de esa decisión surgieron versiones sobre presuntas diferencias del atacante con integrantes del plantel, aunque ninguna de esas informaciones ha sido confirmada por los voceros de la Federación Colombiana de Fútbol.