Carlos Antonio Vélez dio su lista para la Selección Colombia: opinó a cuáles jugadores deberían convocar

En medio de la incertidumbre que reina en la Selección Colombia, sobre si el técnico Néstor Lorenzo va a seguir o no al mando del plantel cafetero, el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, dio una extensa lista de jugadores que, en su opinión, deben estar en la Copa América 2028.

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Entre juventud y experiencia, Vélez consolidó la lista y argumentó: “De a poco vamos incrementando esta lista para que se den cuenta de que materia prima sí hay, otra cosa es que si deciden llevar los amigos, así es muy jodido”.

Esta es la lista de 26 jugadores que dio Carlos Antonio Vélez:

Alfredo Morelos (delantero) José Enamorado (delantero) Johan Carbonero (mediocampista) Kevin Mier (portero) Jáminton Campaz (delantero) Richard Ríos (mediocampista) Nelson Deossa (mediocampista) Kevin Viveros (delantero) Yerson Mosquera (defensa) Juan David Cabal (defensa) Johan Rojas (mediocampista) Carlos Andrés Gómez (delantero) Mateo Castillo (defensa) Gustavo Puerta (mediocampista) Miguel Monsalve (mediocampista) Edier Ocampo (defensa) Yaser Asprilla (mediocampista) Neyser Villarreal (delantero) Josen Escobar (mediocampista) Jhon Solís (mediocampista) Juan Manuel Rengifo (mediocampista) Jordan Barrera (mediocampista) Alexei Rojas (portero) Joel Canchimbo (delantero) Cristian Orozco (mediocampista) Samuel Martínez (mediocampista)

🇨🇴 @velezfutbol en Palabras Mayores dio la lista de aquellos jugadores que deberían estar en la selección Colombia para la próxima edición de la Copa América. pic.twitter.com/LB5rDdpBsW — Deportes RCN (@DeportesRCN) July 22, 2026

Con el fin de la Copa Mundial 2026 también se acabó un proceso en el combinado Tricolor. Aunque hay futbolistas, como Luis Díaz, que siguen en la órbita de la prensa y los aficionados, hay otros históricos, como James Rodríguez y David Ospina, que pudieron haber puesto fin a su estancia en el combinado nacional.

¿Quiénes se van y quiénes siguen? La gran pregunta en Selección Colombia, tras el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Abbie Parr

De hecho, el caso de James es tema de conversación constante. El pasado 21 de julio, Minnesota United, su último equipo, despidió al colombiano y eso quiere decir que se encuentra como agente libre. La gran pregunta es dónde va a continuar su carrera deportiva.

Caso contrario, David Ospina fue presentado como nuevo refuerzo del Atlante en la liga mexicana. Pero más allá de este movimiento, se desconoce si el experimentado guardameta aún sería tenido en cuenta en el plantel cafetero.

Se vienen días cruciales en la selección nacional, mientras en la Federación Colombiana de Fútbol también se viven horas de suma importancia, entre nombramientos de directivos y más.