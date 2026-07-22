Deportes

Carlos Antonio Vélez dio su lista para la Selección Colombia: opinó a cuáles jugadores deberían convocar

Entre experiencia y juventud, Vélez dio la lista de futbolistas a los cuales se les debería tener en cuenta, de ahora en adelante, en la Selección Colombia y con miras a la Copa América 2028.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
22 de julio de 2026 a las 5:46 p. m.
Carlos Antonio Vélez (izq.) dijo que Alfredo Morelos (der.) es uno de los que debería ser llamado a Selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez (izq.) dijo que Alfredo Morelos (der.) es uno de los que debería ser llamado a Selección Colombia. Foto: Izq: YouTube - Win Sports / Der: AFP

En medio de la incertidumbre que reina en la Selección Colombia, sobre si el técnico Néstor Lorenzo va a seguir o no al mando del plantel cafetero, el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, dio una extensa lista de jugadores que, en su opinión, deben estar en la Copa América 2028.

Gustavo Puerta, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez: jugadores de Colombia en el Mundial 2026.
Le llueven ofertas a figura de Colombia tras el Mundial: interés desde Inglaterra, Alemania y Portugal
Jáminton Campaz y su historia en IG al regresar a trabajos con Rosario Central
Reapareció Jáminton Campaz tras amenazas sufridas en el Mundial: su destino y lo que dijo

Entre juventud y experiencia, Vélez consolidó la lista y argumentó: “De a poco vamos incrementando esta lista para que se den cuenta de que materia prima sí hay, otra cosa es que si deciden llevar los amigos, así es muy jodido”.

Esta es la lista de 26 jugadores que dio Carlos Antonio Vélez:

  1. Alfredo Morelos (delantero)
  2. José Enamorado (delantero)
  3. Johan Carbonero (mediocampista)
  4. Kevin Mier (portero)
  5. Jáminton Campaz (delantero)
  6. Richard Ríos (mediocampista)
  7. Nelson Deossa (mediocampista)
  8. Kevin Viveros (delantero)
  9. Yerson Mosquera (defensa)
  10. Juan David Cabal (defensa)
  11. Johan Rojas (mediocampista)
  12. Carlos Andrés Gómez (delantero)
  13. Mateo Castillo (defensa)
  14. Gustavo Puerta (mediocampista)
  15. Miguel Monsalve (mediocampista)
  16. Edier Ocampo (defensa)
  17. Yaser Asprilla (mediocampista)
  18. Neyser Villarreal (delantero)
  19. Josen Escobar (mediocampista)
  20. Jhon Solís (mediocampista)
  21. Juan Manuel Rengifo (mediocampista)
  22. Jordan Barrera (mediocampista)
  23. Alexei Rojas (portero)
  24. Joel Canchimbo (delantero)
  25. Cristian Orozco (mediocampista)
  26. Samuel Martínez (mediocampista)

Con el fin de la Copa Mundial 2026 también se acabó un proceso en el combinado Tricolor. Aunque hay futbolistas, como Luis Díaz, que siguen en la órbita de la prensa y los aficionados, hay otros históricos, como James Rodríguez y David Ospina, que pudieron haber puesto fin a su estancia en el combinado nacional.

Colombianplayers watch penalty shootout during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
¿Quiénes se van y quiénes siguen? La gran pregunta en Selección Colombia, tras el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Abbie Parr

De hecho, el caso de James es tema de conversación constante. El pasado 21 de julio, Minnesota United, su último equipo, despidió al colombiano y eso quiere decir que se encuentra como agente libre. La gran pregunta es dónde va a continuar su carrera deportiva.

Caso contrario, David Ospina fue presentado como nuevo refuerzo del Atlante en la liga mexicana. Pero más allá de este movimiento, se desconoce si el experimentado guardameta aún sería tenido en cuenta en el plantel cafetero.

Se vienen días cruciales en la selección nacional, mientras en la Federación Colombiana de Fútbol también se viven horas de suma importancia, entre nombramientos de directivos y más.