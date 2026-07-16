Carlos Antonio Vélez se refirió a la condecoración que recibió Johan Mojica por el Mundial 2026 con Colombia

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez sigue pronunciándose constantemente tras la dolorosa eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, en los octavos de final, a manos de Suiza en una tanda de penaltis. Los suizos aguantaron el 0-0 hasta el minuto 120, hasta que en los cobros fueron superiores. Luego, se quedaron en cuartos por victoria de Argentina.

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Vélez hace eco de esta eliminación de la Selección Colombia y la considera un fracaso, teniendo en cuenta los objetivos planteados (al menos cuartos de final). Por consiguiente, también se refirió a Johan Mojica, jugador que fue condecorado hace unos días en la Gobernación del Valle del Cauca.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, condecoró a Johan Mojica, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla y Davinson Sánchez. Foto: Gobernación del Valle.

Junto a él, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta y Dávinson Sänchez también recibieron la Gran Cruz, aprovechando que los futbolistas estarán por el sur del país en unos días de descanso.

Johan Mojica, condecorado tras el Mundial 2026

Según la entidad vallecaucana, los jugadores recibieron el reconocimiento por su “talento, disciplina y ejemplo”, y porque “representan a miles de niños y jóvenes”.

Johan Mojica, nacido en Cali, juega de defensa en el R. C. D. Mallorca de España. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

“Hoy recibí con mucha alegría a nuestros futbolistas vallecaucanos para expresarles, en nombre de todo el Valle, el inmenso orgullo que sentimos por la manera como representaron a nuestro paraíso deportivo y a Colombia en el escenario más importante del fútbol: el Mundial”, expresó la gobernadora Dilian Francisca Toro en redes sociales.

En medio de la condecoración desde Cali, Johan Mojica se dejó ver con sus particulares bailes. Eso también fue un imán para que Carlos Antonio perfilara sus críticas. En su espacio Palabras Mayores, habló del lateral del Mallorca de España, a tal punto de usar la palabra “mediocre”.

Las palabras de Vélez sobre Johan Mojica

Además de rechazar la condecoración, Vélez insistió en que Mojica es uno de los jugadores más resistidos en el equipo y que poco pudo aportar para salvar al Mallorca del descenso en España. Asegura que en manos de otro DT no hubiera sido convocado.

“Tenemos que salir de un montón de mediocres, por ejemplo, Mojica; lo vi en un esperpento político que hacen, llenándose la boca diciendo que fue una brillante representación en el Mundial; lo dice un jugador de los más discutidos del equipo, un jugador que le tiene que agradecer al técnico, porque en manos de otro técnico no hubiese venido por aquí, viene de un equipo que acaba de descender en España, porque ni siquiera contribuyó a que su equipo mantuviera la categoría”, manifestó Vélez.

"Tenemos que salir de un montón de mediocres, por ejemplo, Mojica; lo vi en un esperpento político que hacen, llenándose la boca diciendo que fue una brillante representación en el Mundial; lo dice un jugador de los más discutidos del equipo, un jugador que le tiene que… pic.twitter.com/fW7eCDu7cd — Win Sports (@WinSportsTV) July 16, 2026

Cabe recordar que la Tricolor superó el grupo K del Mundial 2026 tras vencer a RD Congo y Uzbekistán, y empatar con Portugal. Clasificó a dieciseisavos y eliminó a Ghana, pero se quedó con Suiza en octavos. En el ambiente quedó la sensación de que la participación pudo ser mucho mejor.

En septiembre volverá la Selección Colombia con doble fecha Fifa, donde probablemente Johan Mojica sea otra vez convocado.