Durísima caída de Fernando Gaviria en pleno sprint en el Tour de Francia: Cruzó la meta con fuertes heridas

Jornada de golpes para Colombia en el Tour de Francia 2026. La gran carta para las etapas y embalajes, Fernando Gaviria, sufrió una fuerte caída en pleno sprint en los metros finales para pasar la meta. El ciclista antioqueño estaba bien acomodado para aguantar en velocidad, pero pasó por una zona frágil de la vía, fue al piso y se apagaron las ilusiones.

Tour de Francia 2026: Clasificación general de Egan Bernal y los colombianos tras la etapa 12

Luto en el ciclismo colombiano: murió el rey de la Vuelta a Colombia, Rafael Antonio Niño

En la masiva caída, se observó que se le vio bastante adolorido apenas pudo volver a la bicicleta. Compleja jornada cuando más era favorito a la victoria y así podía aumentar el palmarés de Colombia en la máxima competencia del ciclismo mundial.

¡MULTIPLE CAÍDA Y FINAL DE ETAPA! 👀❌



Tim Merlier volvió al triunfo en la jornada 12 del Tour de France. Mientras que Fernando Gaviria sufrió una dura caída.



📺 Vive más Cicismo en el Plan Premiun de Disney+. pic.twitter.com/WpTEZsU5kn — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 16, 2026

Gaviria cruzó la meta muy golpeado, se le vio con cara de dolor y desanimo. Un compañero del equipo Caja Rural, Stefano Oldani, lo acompañó. Se esperan reportes médicos oficiales ante los rumores que podría abandonar la competencia.

Fernando Gaviria tras la caída en el Tour. Foto: Pantallazo EuroSport

El velocista tuvo raspaduras en sus extremidades, además de un fuerte dolor en el hombro que podría tener perjudicada su clavícula, aunque ya está siendo revisado por el personal médico del Caja Rural. Lo más seguro es que no pueda continuar y sea el primer retiro entre los ciclistas colombianos que asistieron al Tour 2026.

“Una caída en el sprint ha eliminado a Fernando Gaviria de la lucha final. Dolorido, el colombiano ha conseguido cruzar la meta apoyado por Stefano Oldani. Ampliaremos información sobre el estado del velocista de Caja Rural-Seguros RGA”, dice un comunicado oficial del equipo.

Resultados de la etapa 12 del Tour de Francia

Fueron 179.1 kilómetros de trayecto entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, donde el pelotón llegó masivamente con los equipos interesados en la victoria marcando el ritmo. El oriundo de Bélgica, Tim Merlier, se quedó con la victoria a plena velocidad mientras Gaviria sufría la caída.

Por la caída, los tiempos se neutralizaron y no hubo modificaciones en la clasificación general. Egan Bernal continúa en el puesto 11° y espera que en las etapas de montaña pueda reducir la diferencia respecto a Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) y volver al Top 10.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Pogačar mantiene la camiseta amarilla con buena distancia sobre sus más inmediatos perseguidores y se perfila como el ganador en la general. El esloveno solo debe evitar caídas o demás contratiempos para seguir encaminado hacia su quinto título en el Tour de Francia. Sus rivales no tendrían nada que hacer ante su supremacía.