Pogačar alentó a Fernando Gaviria: heroica remontada del colombiano en el Tour de Francia 2026

Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) terminó noveno en la etapa 11 del Tour de Francia 2026 y dejó una de las imágenes más inesperadas de toda la carrera, luego de recibir el apoyo de Tadej Pogačar cuando se disponía a entrar en el embalaje.

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Gaviria sufrió un pinchazo faltando 10 kilómetros para coronar la meta en Nevers y hasta su propio equipo había tirado la toalla; sin embargo, el antioqueño remontó en la parte final del recorrido e incluso alcanzó a meterse en la pelea con los demás esprinters.

El colombiano sigue sumando buenas sensaciones, aunque todavía le falta en la punta de velocidad para conseguir su anhelada victoria en la Grande Boucle.

A 4 km de meta. Tadej Pogacar le dice al colombiano Gaviria que vaya con todo al sprint final, Gaviria va al frente. Isaac del Toro atrás del esloveno. Tods los favoritos aquí. Etapa 11. Tour de Francia 🇪🇨🇲🇽🇸🇮💛 pic.twitter.com/HRScrve2he — metiendopedal (@metiendopedal) July 15, 2026

Espaldarazo de Pogačar y top 10

Para Gaviria no fue una jornada fácil. Había hecho el trabajo casi perfecto para meterse en el esprint final, pero un problema mecánico pareció tumbarle todas sus opciones de pelear por la victoria de la etapa 11.

“Fernando Gaviria sufre un pinchazo en el peor momento posible”, publicó la cuenta oficial del Tour de Francia. Enseguida, llegó el dictamen negativo de Caja Rural: “Un pinchazo en el peor momento, ya dentro de los últimos 10 km de etapa, para dejar a Fernando Gaviria sin opciones en el esprint de Nevers”.

Pero sus compañeros no se rindieron y le marcaron el ritmo hasta devolverlo a cola de pelotón. Allí empezó el culebreo de Gaviria para superar rivales y llegar hasta la parte alta del lote principal, donde se encontró con el espaldarazo de Pogačar.

El colombiano terminó noveno y la conclusión de su equipo cambió radicalmente. “Top 10 de Fernando Gaviria en el Tour, entrando en 9.a posición en el sprint de la 11.a etapa pese a sufrir un pinchazo a menos de 10 km de la meta”, escribió el Caja Rural.

“Gracias a la ayuda de los compañeros, el de Caja Rural-Seguros RGA ha logrado volver al pelotón”, añadió la cuenta oficial del equipo español.

Gaviria fue el mejor colombiano del día en el Tour de Francia, seguido por Egan Bernal (Netcompany Ineos), que cruzó la meta en el puesto 50 y con el mismo tiempo.

La clasificación general no sufrió mayores modificaciones, pues los favoritos, incluido Pogačar, prefirieron guardar fuerzas para lo que viene en los días de montaña.

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Posiciones de la etapa 11 - Tour de Francia 2026

1. Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) - 3:10:06.

2. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), a 0″.

3. Jasper Philipsen (Alpecin), a 0″.

4. Milan Frentin (Cofidis), a 0″.

5. Huub Artz (Lotto Intermarché), a 0″.

6. Biniam Girmay (NSN Cycling), a 0″.

7. Anthony Turgis (TotalEnergies), a 0″.

8. Clement Russo (Groupama FDJ), a 0″.

9. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 0″.

10. Pascal Ackermann (Jayco AlUla), a 0″.

Tour de Francia 2026 — Etapa 11

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 39:25:08.

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 3′36″.

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′06″.

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 4′22.

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 4′35″.

6. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′44″.

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′08″.

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′45″.

9. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 6′34″.

10. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 11′49″.