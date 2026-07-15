En medio de una conversación que abordó aspectos de su vida pública y privada, la exsenadora María Fernanda Cabal sorprendió al hablar con total naturalidad sobre los procedimientos estéticos a los que se sometió para rejuvenecer su apariencia.

En entrevista con Soho, la dirigente política explicó que decidió acudir a la cirugía plástica con un objetivo muy claro: conservar su identidad facial mientras recuperaba una apariencia más fresca. Cabal mostró una faceta más íntima y personal.

A María Fernanda Carrascal la embargó una duda sobre Abelardo De La Espriella y María Fernanda Cabal le respondió sin tapujos

La exsenadora Cabal reconoció que existe una diferencia evidente en su imagen y no dudó en atribuirla al trabajo de su cirujana plástica. “Ella me devolvió mi juventud. Es como si hubiera usado una varita mágica para retroceder 20 años en lozanía”, afirmó al referirse a la especialista caleña Mónica Restrepo, a quien dio todo el crédito por el resultado obtenido.

La dirigente aseguró que el objetivo nunca fue transformar por completo sus facciones, sino conseguir un efecto natural que respetara su expresión.

“Una cirugía que es imperceptible. No como esas que uno dice: ‘Uy, algo le templaron’. Lo que impresiona a la gente es que soy yo, más joven”, expresó durante la conversación con Soho.

Petro dijo estar “tranquilo planeando el futuro” y María Fernanda Cabal le respondió

Cabal fue una titulada noviera de aguas internacionales; de hecho, en su palmarés amoroso figuran un novio gringo, uno suizo y otro alemán, hasta que el ganadero José Félix Lafaurie la conquistó a sus 26 años. Foto: OSCAR FONSECA

Cabal optó por responder sin evasivas a las preguntas relacionadas con su apariencia y explicó que no tiene inconveniente en reconocer que recurrió al bisturí: “Yo no oculto lo que me hago”.

Según reveló Soho, la exsenadora aseguró que disfruta mostrar sus pecas y que poco a poco ha aprendido a sentirse cómoda apareciendo sin maquillaje, aunque admite que todavía le cuesta hacerlo en espacios públicos.

La confesión de María Fernanda Cabal sobre los futbolistas que le escriben en privado: “De la Selección Colombia”

En conversación con 'Soho', María Fernanda Cabal habló del amor, la belleza, el deseo y las redes sociales. Foto: ÓSCAR FONSECA

Ese aspecto contrasta con la imagen cuidadosamente construida que suele acompañarla en sus intervenciones políticas y en las redes sociales, donde es una de las voces más visibles del sector de oposición al Gobierno Petro en Colombia.

Cabal cumplirá 60 años el próximo 8 de agosto, pero tras la intervención estética “parece de 40”. Además de hablar sobre la cirugía, la publicación hizo un recorrido por diferentes episodios de su trayectoria pública, su idea de belleza, el deseo, las redes sociales, los futbolistas de la Selección Colombia que le echan los perros por Instagram y su amor con José Félix Lafaurie, el ganadero que la conquistó a sus 26 años.