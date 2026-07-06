Mensaje de María Fernanda Cabal genera controversia: “Está asustado”

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe, luego de un artículo de SEMANA titulado Este es el plan secreto con el que buscan presionar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y que incluye la captura de Álvaro Uribe.

A través de su cuenta en X, la congresista se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro, de quien dijo está “asustado”.

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“Criminal plan contra la democracia de este país. Petro está asustado y, como “alimaña acorralada”, hará lo que esté a su alcance para no responder ante la justicia. Solidaridad con el expresidente Uribe”, dijo Cabal, tras retuitear el artículo citado anteriormente.

El anterior mensaje de Cabal generó controversia en X y algunos de sus seguidores comentaron.

“El desespero de Petro ante una posible extradición parece nublarle el juicio: ahora desconoce al presidente electo Abelardo y apuesta por calentar las calles el 20 de julio. Cuando el miedo manda, la democracia estorba; ¿Ya su hijo regresó el subsidio?; Lo que sí veo difícil es que la fiscal tenga algún éxito. Podrá sentar a Uribe ante un juez con el mismo expediente y sin evidencias en firme, pero la Fiscalía no es la que condena. Es más, se puede radicar una queja para que se le investigue directo a la fiscal de bolsillo; Señora, devuelva los recursos que se robó de los humildes campesinos que sí trabajan la tierra. Usted y su familia son más corruptos que aquellos a quienes acusa“, comentaron algunos internautas.