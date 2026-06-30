“Petro, ya puede borrar este trino”: María Fernanda Cabal

El pasado 8 de junio, el presidente Gustavo Petro compartió un mensaje en X, dando por hecho que Keiko Fujimori había perdido las elecciones en Perú frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez.

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori. Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú. Restableceré completamente las relaciones diplomáticas y le solicitaré al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur”, dijo Petro en X, ese 8 de junio.

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Sin embargo, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes 29 de junio, tres semanas después del balotaje, Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú.

Tras lo anterior, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le pidió a Petro eliminar el mensaje que compartió a comienzos de junio.

“Petro, ya puede borrar este trino. La libertad de la mano de la derecha política avanza. Ustedes ahora prepárense para responderle a la justicia”, le dijo Cabal a Petro en X.