Bogotá despliega bomberos en Tolima ante emergencia por incendios forestales

Un equipo de 15 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá salió este jueves, 13 de agosto, hacia el departamento del Tolima para apoyar las labores de control y extinción de los fuertes incendios que se registran en esa región. El grupo se desplazó con 4 vehículos especializados y las herramientas necesarias para atender la conflagración.

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Así lo informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X. En el mensaje, el mandatario agradeció el compromiso del equipo y extendió el reconocimiento a los 108 bomberos del equipo de búsqueda y rescate que continúan trabajando “sin descanso” en Cali y Pereira, dos de las ciudades más afectadas en las últimas semanas por emergencias asociadas a incendios y deslizamientos.

“Colombia, nuevamente nos necesita”, escribió también Paula Ximena Henao Escobar, directora del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quien confirmó que fueron activados a través de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia para reforzar las operaciones en Tolima.

El pronunciamiento se da en medio de una temporada seca que ha incrementado los focos de incendios forestales en varias regiones del país, tensionando la capacidad operativa de los cuerpos de socorro.

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Galán aseguró que Bogotá “está lista para ayudar y lo seguirá haciendo mientras sea necesario”, en una muestra de la coordinación entre entes territoriales para atender desastres naturales.

La salida de este nuevo contingente se suma a los múltiples apoyos que Bogotá ha enviado este año a diferentes departamentos, consolidando al Cuerpo Oficial de Bomberos como una de las brigadas con mayor capacidad de despliegue a nivel nacional.