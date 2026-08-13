Juan Carlos Pinzón destacó alianza con Estados Unidos: “Muy positivo para la seguridad”

Juan Carlos Pinzón, exembajador en Estados Unidos y exministro de Defensa, mostró satisfacción por la alianza que logró el presidente Abelardo De La Espriella con la administración de Donald Trump.

Colombia ingresó formalmente al Escudo de las Américas, una estrategia de la Casa Blanca para reducir a los carteles del narcotráfico en el contenido, y a la que el país no pudo ingresar durante el mandato de Gustavo Petro.

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“Es muy positivo para la seguridad y tranquilidad de los colombianos, y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, el ingreso de Colombia al programa Escudo de las Américas y a la Coalición Contra Carteles de las Américas”, dijo Pinzón en su cuenta de X.

Él concluyó que la cooperación con Estados Unidos es estratégica para Colombia.