Carolina Deik, primera dama de Bogotá, pidió más donaciones y ayuda con camiones para apoyar a los afectados por el terremoto

Carolina Deik, esposa del alcalde Carlos Fernando Galán, le hizo un nuevo llamado a los bogotanos para que sigan donando y ayudar a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La primera dama utilizó sus redes sociales para dejar en claro que la recolección sigue y se están necesitando colchonetas, almohadas, toldos, sábanas y comida no perecedera, así como agua embotellada.

“Si alguien nos está escuchando y tiene la facilidad porque está afiliado a una empresa logística o de transporte, ayúdenos para poder coordinar la sacada de los productos en camiones, ya que es mucho más sencillo para nosotros sacarlo por tierra”, dijo.

Deik indicó que ya tienen algunos vehículos gracias a la generosidad de Crepes & Waffles, lo que les permitirá salir desde La Guajira, pasar por Valledupar y llevarlos hasta las zonas de interés.

La también abogada fue enfática en la necesidad de que los productos tienen que salir muy rápido desde Bogotá con el objetivo de llegar a tiempo. “Los esperamos con sus donaciones en todos los puntos de acopio de la Cruza Roja”, expresó.

“Si no pueden llevar directamente los productos, puede utilizar la plataforma de DiDi Food y ahí a través del botón Exprés pueden traer los productos a través de un domiciliario”, añadió.

La primera dama cerró recordando que se pueden hacer donaciones de dinero, mencionando que cualquier apoyo sirve. “Por favor, ayúdenos a conseguir camiones para poder sacar de manera dinámica todos estos productos”, concluyó.