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Ricardo Ayerbe Pino, nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura

El nombramiento fue oficializado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

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Redacción Semana
13 de agosto de 2026 a las 7:38 a. m.
Ricardo Ayerbe Pino, nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Ricardo Ayerbe Pino, nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Foto: ANI.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, declaró insubsistente a Óscar Javier Torres como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y nombró en el cargo a Ricardo Ayerbe Pino, un fiel escudero de Abelardo De La Espriella.

“La Agencia Nacional de Infraestructura le da la bienvenida a Ricardo Ayerbe, quien asume la presidencia de la entidad con el reto de continuar fortaleciendo la infraestructura de transporte como motor de competitividad, desarrollo regional y conectividad para Colombia”, informó la entidad que liderará.

Presidente Abelardo De La Espriella.
Nuevos nombramientos de Abelardo De La Espriella en el Gobierno

Él tendrá varios retos, como la agenda estratégica en los modos carretero, férreo, aeroportuario, portuario y fluvial.

“Esta hoja de ruta incluye la consolidación de los proyectos concesionados, el impulso a nuevas obras y la atención de los retos técnicos, sociales, ambientales y contractuales que acompañan el desarrollo de la infraestructura nacional”, describió la ANI.