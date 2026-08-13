La ministra de Transporte, Elsa Noguera, declaró insubsistente a Óscar Javier Torres como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y nombró en el cargo a Ricardo Ayerbe Pino, un fiel escudero de Abelardo De La Espriella.
“La Agencia Nacional de Infraestructura le da la bienvenida a Ricardo Ayerbe, quien asume la presidencia de la entidad con el reto de continuar fortaleciendo la infraestructura de transporte como motor de competitividad, desarrollo regional y conectividad para Colombia”, informó la entidad que liderará.
Él tendrá varios retos, como la agenda estratégica en los modos carretero, férreo, aeroportuario, portuario y fluvial.
“Esta hoja de ruta incluye la consolidación de los proyectos concesionados, el impulso a nuevas obras y la atención de los retos técnicos, sociales, ambientales y contractuales que acompañan el desarrollo de la infraestructura nacional”, describió la ANI.