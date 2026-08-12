Nuevos nombramientos de Abelardo De La Espriella en el Gobierno

El presidente Abelardo De La Espriella avanza en la conformación de su equipo de trabajo. En las últimas horas, el Departamento Administrativo de la Presidencia publicó los decretos oficializando nombramientos en altos cargos directivos de diferentes carteras clave y retirando a empleados de la administración de Gustavo Petro.

En primer lugar, se anunció que Carlos Andrés Caicedo Páez, un exintegrante de la Policía y experto en seguridad, será el jefe de protección presidencial. Durante la campaña, se desempeñó como líder del esquema de protección del entonces aspirante a la Casa de Nariño y goza de la entera confianza de la nueva familia presidencial.

Abelardo De La Espriella oficializa a David Tamayo como director de la UNGRD

Tal como lo había anticipado SEMANA, se ratificó a Andrés Felipe Velásquez Reyes, un reconocido abogado, como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El Gobierno decidió apartar del cargo de viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media a Mauricio Katz García, que estaba en encargo, y designó a Gledy María Foliaco Rebolledo, administradora de empresas, magíster en Educación y exsecretaria de Educación de Magdalena y La Guajira.

Abelardo De La Espriella está al frente de la catástrofe que vive Colombia. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

Se confirmó a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cargo que venía desempeñando desde el 6 de agosto, por disposición de Gustavo Petro, Adriana Velásquez Lasprilla.

La controvertida Alix Dunieka Aguilar Tirado salió de la dirección de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y será reemplazada por Jensy Johana Osorio Porras.

Arnaud Francois Gerard, nuevo director de la Aeronáutica Civil

César Andrés Jiménez Valencia, encargado por Petro como director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), salió del Ejecutivo y su cargo lo ocupará Carmen Rocío Rangel Quintero.

Edison Tigreros Herrera será viceministro en el Ministerio del Deporte. Y el secretario general de esa misma entidad será Jonathan Giraldo González.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Además de estos cargos, la administración entrante ratificó a Arnaud Francois Gerard como nuevo director de la Aeronáutica Civil y a David Tamayo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.