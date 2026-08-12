Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó detalles del primer bombardeo: confirmó número de muertos y lo que encontraron

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que entregó mayores detalles de los resultados del primer bombardeo del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que fue dirigido contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Gobierno de Abelardo De La Espriella lanza primer bombardeo contra el ELN en Tibú, Norte de Santander

La operación se desarrolló en la noche del 10 de agosto en una zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, en el departamento del Norte de Santander.

La entidad calificó esto como una “importante operación”, que dejó como resultado las bajas de dos presuntos integrantes de esta organización criminal, que siembra terror en diferentes áreas del país.

Asimismo, se logró la incautación de aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y diverso material de guerra, dentro del que hay 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones. Además, se encontró material de comunicaciones e intendencia.

De igual manera, fueron ubicados y destruidos dos búnkeres y cinco áreas campamentarias utilizadas por el grupo armado ilegal.

“La operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del derecho internacional humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes”, destacó la cartera.

Asimismo, indicó que todo se hizo con el menor riesgo posible para los uniformados que participaron en la acción militar.

Defensoría del Pueblo verifica “posibles afectaciones a la población civil” tras bombardeo en Norte de Santander

“El Ministerio de Defensa Nacional precisa que la operación se desarrolló en zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, y no específicamente en la vereda El Sinaí, como ha sido señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales”, sentenció.

En este comunicado, la entidad no respondió a la denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo acerca de que la operación habría dejado “afectaciones a la población civil”.

De acuerdo con la defensora Iris Marín, entre las víctimas habría tres campesinos, incluida una mujer de 44 años. Además, señaló que el bombardeo habría generado el desplazamiento forzado de la población.

El Ministerio de Defensa precisó que la operación no se desarrolló “específicamente en la vereda El Sinaí, como ha sido señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales”. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por el momento, el Gobierno De La Espriella no se ha referido a esta denuncia que hace la Defensoría del Pueblo, que ya desplegó un equipo para verificar la situación y articularse con otras entidades, con el fin de apoyar las labores.