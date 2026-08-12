Gobierno De La Espriella responde a grave denuncia tras bombardeo en el Catatumbo: “Protección de la población”

El Gobierno del presidente De La Espriella publicó sobre la media noche de este miércoles 12 de agosto, un comunicado en el que respondió por las graves denuncias que ha hecho la Defensoría del Pueblo, la Personería del Tarra y la Asociación Campesina del Catatumbo sobre supuestas afectaciones a campesinos de la región, en medio de un bombardeo contra el ELN.

El Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, explicó en ese documento que la operación se desarrolló entre los municipios de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, contra una estructura criminal de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que delinque en esa zona.

La acción militar dejó muertos a dos presuntos integrantes de esa organización ilegal, pero la Defensoría del Pueblo alertó que estaba verificando una serie de denuncias, relacionadas con “afectaciones a la población civil” después de esa operación de las Fuerzas Militares.

Frente a esa grave información, el Ministerio de Defensa explicó: “La operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil”.

Pero el personero municipal del Tarra, Jerson Andrey Figueroa Robles, también expidió un comunicado en el que denunció que tres campesinos habrían resultado heridos, debido al primer bombardeo que ordenó el Gobierno De La Espriella.

Defensoría del Pueblo verifica “posibles afectaciones a la población civil” tras bombardeo en Norte de Santander

El Ministerio de Defensa insistió que la operación militar se desarrolló protegiendo a la población civil, a sus bienes y a los mismos uniformados que participaron en la acción que se ejecutó en contra del ELN.

Así mismo, precisaron: “La operación se desarrolló en zona rural de los municipios de Tibú y San Calizto, Norte de Santander, y no específicamente en la vereda El Sinaí, como ha sido señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales”.

La Asociación Nacional de Campesinos del Catatumbo también denunció en su cuenta de X las afectaciones que habrían golpeado a la población civil y a sus bienes después del bombardeo contra el ELN. Todas esas alertas provocaron la respuesta del Gobierno.

Con esa delicada denuncia encima, el Ministerio de Defensa informó que por ese bombardeo se pudo incautar 1.5 toneladas de explosivos y material de guerra, entre ellos 440 granadas que iban a ser lanzadas desde drones, además de material de comunicaciones, intendencia, búnkeres y áreas campamentarias.