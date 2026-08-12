Familia busca a Omar González: no saben nada de él desde el terremoto en Pereira

El terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto tiene a miles de familias angustiadas por el paradero de sus seres queridos. En Pereira, Risaralda, buscan desesperadamente a Omar David González Vega, un joven con quien perdieron contacto después del movimiento telúrico.
Sus amigos y familiares realizaron un volante de búsqueda que está siendo difundido por medio de las redes sociales, donde precisan que esta persona residía en la ciudad antes mencionada y que laboraba en la zona Centro.
“La familia no ha logrado comunicarse con él desde el terremoto y desconoce su estado y ubicación actual”, señala la información divulgada en el cartel de búsqueda.
Lo que están pidiendo es información para poder determinar en qué lugar se encuentra o si fue trasladado a algún albergue, centro de atención u hospital tras la emergencia que se registró en varias regiones de Colombia.
Para recibir información, fueron habilitadas las líneas telefónicas 312 609 8914 y 300 675 0530. La familia aseguró que los datos suministrados serán tratados con confidencialidad.
Además, pidió a la ciudadanía compartir masivamente el volante para ampliar la búsqueda y recomendó que cualquier información que permita establecer dónde se encuentra el joven también sea puesta en conocimiento de la Cruz Roja, la Defensa Civil o las autoridades en Pereira o Risaralda.
En la capital risaraldense hay organismos de socorro y otras autoridades locales adelantando la búsqueda de los cuerpos que están atrapados y hacen barridos buscando personas que aún estén con vida debajo de los escombros.