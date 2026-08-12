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Familia busca a Omar González: no saben nada de él desde el terremoto en Pereira

Las personas que tengan información se pueden comunicar al 312 609 8914 y 300 675 0530.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 9:42 a. m.
Omar David González está desaparecido en Pereira.
Omar David González está desaparecido en Pereira. Foto: Suministrada a SEMANA.

El terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto tiene a miles de familias angustiadas por el paradero de sus seres queridos. En Pereira, Risaralda, buscan desesperadamente a Omar David González Vega, un joven con quien perdieron contacto después del movimiento telúrico.

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Sus amigos y familiares realizaron un volante de búsqueda que está siendo difundido por medio de las redes sociales, donde precisan que esta persona residía en la ciudad antes mencionada y que laboraba en la zona Centro.

Terremoto Pereira en la noche. Agosto 12 2026
Terremoto Pereira en la noche. Agosto 12 2026 Foto: Juan Carlos Sierra

“La familia no ha logrado comunicarse con él desde el terremoto y desconoce su estado y ubicación actual”, señala la información divulgada en el cartel de búsqueda.

Lo que están pidiendo es información para poder determinar en qué lugar se encuentra o si fue trasladado a algún albergue, centro de atención u hospital tras la emergencia que se registró en varias regiones de Colombia.

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Para recibir información, fueron habilitadas las líneas telefónicas 312 609 8914 y 300 675 0530. La familia aseguró que los datos suministrados serán tratados con confidencialidad.

Además, pidió a la ciudadanía compartir masivamente el volante para ampliar la búsqueda y recomendó que cualquier información que permita establecer dónde se encuentra el joven también sea puesta en conocimiento de la Cruz Roja, la Defensa Civil o las autoridades en Pereira o Risaralda.

Terremoto Pereira en la noche. Agosto 12 2026
Terremoto Pereira en la noche. Agosto 12 2026 Foto: Juan Carlos Sierra

En la capital risaraldense hay organismos de socorro y otras autoridades locales adelantando la búsqueda de los cuerpos que están atrapados y hacen barridos buscando personas que aún estén con vida debajo de los escombros.