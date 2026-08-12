Cuerpo de Bomberos de Cali pide a la ciudadanía que las labores de rescate las hagan los especialistas

Tras el fuerte terremoto que se presentó en Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto, miles de personas se comenzaron a movilizar para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el sismo; diferentes caleños han salido a colaborar con las autoridades.

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Sin embargo, aunque el Cuerpo de Bomberos de la ciudad resaltó su agradecimiento por el acompañamiento civil que se está realizando, también extendió un mensaje a la ciudadanía para que el día de hoy, miércoles 12 de agosto, el trabajo de rescate se deje únicamente en manos de especialistas y de los grupos organizados.

Cabe aclarar que esto no es un gesto de mala fe por parte de las autoridades; por el contrario, es una medida primordial que se debe tomar para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas por el terremoto y de quienes quieren ayudar.

“Cuando se desborda la capacidad de ayuda, esto se vuelve contraproducente porque cuando ya el número de personas presentes sobrepasa el límite, esto se convierte en un obstáculo para actuar rápida y coordinadamente”, recalcó el líder del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Un factor sumamente importante a tener en cuenta es que, en este tipo de emergencias, las primeras 72 horas tras la catástrofe son vitales. Esto debido a que es una ventana de tiempo esencial para rescatar a las personas que aún se encuentran con vida bajo los escombros, por lo que el llamado es a no acercarse a los sitios en los que hay estructuras colapsadas para evitar accidentes o posibles complicaciones en las tareas de rescate.

“Debemos agradecer a los caleños todo el esfuerzo y la solidaridad, que fue crucial en el primer momento después de la emergencia ocasionada por el terremoto, pero ya se cumplen las 72 horas y debemos aprovechar cualquier segundo para salvar vidas”, afirmó John Fitzerald, jefe de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali.

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Sin embargo, las autoridades resaltaron el esfuerzo y el gran papel que jugaron los ciudadanos durante los primeros dos días de la emergencia, ya que, en muchos casos, fueron vitales para informar a los organismos de socorro sobre la ubicación de las diferentes víctimas del terremoto.

Asimismo, en el mensaje oficial de la Alcaldía de Cali, se les recomendó a los voluntarios espontáneos estar atentos a los constantes mensajes de las entidades públicas de los territorios afectados, por si se requiere más ayuda, ya que todavía hay muchas zonas afectadas que requieren de la colaboración de las personas.