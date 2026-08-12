Las próximas 24 horas estarán marcadas por condiciones meteorológicas contrastantes en Colombia: mientras amplias zonas del centro y sur de la región andina tendrán tiempo seco, se esperan lluvias en sectores del Pacífico, Caribe, Orinoquia, Amazonia y norte de los Andes.

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Regiones con lluvias y temperaturas elevadas

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, el sur y nororiente del Caribe, el oriente de la Orinoquia, el norte de la región andina y la Amazonia.

En el Caribe, se pronostican lluvias en zonas de La Guajira, Cesar, Magdalena, especialmente cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de sectores de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Las precipitaciones más intensas podrían presentarse en la tarde y la noche.

En el Pacífico, las lluvias se concentrarían en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la mañana y la tarde.

La región Andina tendrá condiciones mayormente secas, aunque podrían registrarse lluvias en sectores de Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander, Huila, Boyacá y Cundinamarca, con mayor intensidad durante la tarde y la noche.

En la Orinoquía se esperan lluvias en Vichada y Guainía, mientras que Meta, Casanare y Arauca podrían presentar acumulados menores. En la Amazonia, los principales registros de precipitación se prevén en Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo.

El panorama también estará marcado por temperaturas superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores de la región andina, el suroccidente del Caribe y algunas zonas de la Orinoquia. La combinación de calor y humedad podría generar una sensación térmica elevada durante las tardes, especialmente en el Caribe, la Orinoquia, Amazonia y Pacífico.

Barranquilla tendrá una jornada marcada por el calor, con predominio de condiciones secas y una temperatura máxima estimada de 37 °C, según el pronóstico suministrado Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

Así estará Bogotá y las principales ciudades de Colombia

En Barranquilla, se espera tiempo seco y cielo mayormente despejado, con una temperatura máxima de 37 °C.

Cartagena tendrá condiciones secas y cielo ligeramente nublado, con una máxima de 36 °C.

En Bucaramanga predominarán las condiciones secas, aunque podrían registrarse algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas. La temperatura máxima será de 31 °C.

En Medellín, también se prevé tiempo seco durante buena parte de la jornada, con una máxima de 31 °C.

Para Tunja se pronostican algunas lloviznas y una temperatura máxima de 20 °C.

En Cali predominará el tiempo seco, con una máxima de 35 °C, mientras que Popayán tendrá condiciones mayormente secas y una temperatura máxima de 29 °C.

Estas condiciones corresponden al pronóstico suministrado para la jornada y pueden presentar variaciones durante el día.

Bogotá tendrá un día fresco, con cielo variable, lluvias puntuales y temperaturas cercanas a los 20 °C.

El pronóstico corresponde al seguimiento del Idiger, entidad que publica actualizaciones meteorológicas para la capital.