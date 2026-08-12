Las próximas 24 horas estarán marcadas por condiciones meteorológicas contrastantes en Colombia: mientras amplias zonas del centro y sur de la región andina tendrán tiempo seco, se esperan lluvias en sectores del Pacífico, Caribe, Orinoquia, Amazonia y norte de los Andes.
Regiones con lluvias y temperaturas elevadas
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, el sur y nororiente del Caribe, el oriente de la Orinoquia, el norte de la región andina y la Amazonia.
En el Caribe, se pronostican lluvias en zonas de La Guajira, Cesar, Magdalena, especialmente cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de sectores de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Las precipitaciones más intensas podrían presentarse en la tarde y la noche.
En el Pacífico, las lluvias se concentrarían en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la mañana y la tarde.
La región Andina tendrá condiciones mayormente secas, aunque podrían registrarse lluvias en sectores de Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander, Huila, Boyacá y Cundinamarca, con mayor intensidad durante la tarde y la noche.
En la Orinoquía se esperan lluvias en Vichada y Guainía, mientras que Meta, Casanare y Arauca podrían presentar acumulados menores. En la Amazonia, los principales registros de precipitación se prevén en Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo.
El panorama también estará marcado por temperaturas superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores de la región andina, el suroccidente del Caribe y algunas zonas de la Orinoquia. La combinación de calor y humedad podría generar una sensación térmica elevada durante las tardes, especialmente en el Caribe, la Orinoquia, Amazonia y Pacífico.
Así estará Bogotá y las principales ciudades de Colombia
En Barranquilla, se espera tiempo seco y cielo mayormente despejado, con una temperatura máxima de 37 °C.
Cartagena tendrá condiciones secas y cielo ligeramente nublado, con una máxima de 36 °C.
En Bucaramanga predominarán las condiciones secas, aunque podrían registrarse algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas. La temperatura máxima será de 31 °C.
En Medellín, también se prevé tiempo seco durante buena parte de la jornada, con una máxima de 31 °C.
Para Tunja se pronostican algunas lloviznas y una temperatura máxima de 20 °C.
En Cali predominará el tiempo seco, con una máxima de 35 °C, mientras que Popayán tendrá condiciones mayormente secas y una temperatura máxima de 29 °C.
Estas condiciones corresponden al pronóstico suministrado para la jornada y pueden presentar variaciones durante el día.
Bogotá tendrá un día fresco, con cielo variable, lluvias puntuales y temperaturas cercanas a los 20 °C.
El pronóstico corresponde al seguimiento del Idiger, entidad que publica actualizaciones meteorológicas para la capital.