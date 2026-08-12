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Paraguas en unas regiones y mucho calor en otras: así será el clima en Colombia

El pronóstico del Ideam advierte lluvias en varias zonas del país y temperaturas por encima de los promedios de agosto, especialmente en el Caribe y los valles interandinos.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

12 de agosto de 2026 a las 6:44 a. m.
La imagen contrasta una jornada soleada en una zona costera con una fuerte lluvia sobre una ciudad, reflejando las condiciones meteorológicas variables que pueden presentarse en distintas regiones del país.
La imagen contrasta una jornada soleada en una zona costera con una fuerte lluvia sobre una ciudad, reflejando las condiciones meteorológicas variables que pueden presentarse en distintas regiones del país. Foto: Composición Semana/Getty images

Las próximas 24 horas estarán marcadas por condiciones meteorológicas contrastantes en Colombia: mientras amplias zonas del centro y sur de la región andina tendrán tiempo seco, se esperan lluvias en sectores del Pacífico, Caribe, Orinoquia, Amazonia y norte de los Andes.

Claudia Vásquez, directora TNC Colombia.
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Regiones con lluvias y temperaturas elevadas

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, el sur y nororiente del Caribe, el oriente de la Orinoquia, el norte de la región andina y la Amazonia.

En el Caribe, se pronostican lluvias en zonas de La Guajira, Cesar, Magdalena, especialmente cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de sectores de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Las precipitaciones más intensas podrían presentarse en la tarde y la noche.

En el Pacífico, las lluvias se concentrarían en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la mañana y la tarde.

La región Andina tendrá condiciones mayormente secas, aunque podrían registrarse lluvias en sectores de Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander, Huila, Boyacá y Cundinamarca, con mayor intensidad durante la tarde y la noche.

En la Orinoquía se esperan lluvias en Vichada y Guainía, mientras que Meta, Casanare y Arauca podrían presentar acumulados menores. En la Amazonia, los principales registros de precipitación se prevén en Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo.

El panorama también estará marcado por temperaturas superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores de la región andina, el suroccidente del Caribe y algunas zonas de la Orinoquia. La combinación de calor y humedad podría generar una sensación térmica elevada durante las tardes, especialmente en el Caribe, la Orinoquia, Amazonia y Pacífico.

Malecom del Río
Barranquilla tendrá una jornada marcada por el calor, con predominio de condiciones secas y una temperatura máxima estimada de 37 °C, según el pronóstico suministrado Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

Así estará Bogotá y las principales ciudades de Colombia

En Barranquilla, se espera tiempo seco y cielo mayormente despejado, con una temperatura máxima de 37 °C.

Cartagena tendrá condiciones secas y cielo ligeramente nublado, con una máxima de 36 °C.

En Bucaramanga predominarán las condiciones secas, aunque podrían registrarse algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas. La temperatura máxima será de 31 °C.

En Medellín, también se prevé tiempo seco durante buena parte de la jornada, con una máxima de 31 °C.

Para Tunja se pronostican algunas lloviznas y una temperatura máxima de 20 °C.

En Cali predominará el tiempo seco, con una máxima de 35 °C, mientras que Popayán tendrá condiciones mayormente secas y una temperatura máxima de 29 °C.

Estas condiciones corresponden al pronóstico suministrado para la jornada y pueden presentar variaciones durante el día.

Bogotá tendrá un día fresco, con cielo variable, lluvias puntuales y temperaturas cercanas a los 20 °C.

El pronóstico corresponde al seguimiento del Idiger, entidad que publica actualizaciones meteorológicas para la capital.