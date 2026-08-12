La emergencia que atraviesa Colombia tras el fuerte terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto ha generado todo tipo de reacciones en el mundo del entretenimiento. Morat, una de las agrupaciones colombianas más reconocidas a nivel internacional, se pronunció sobre la situación y anunció una serie de medidas para apoyar a las comunidades afectadas.

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El grupo, conformado por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Martín Vargas, manifestó su solidaridad con las personas afectadas en diferentes regiones del país y recordó el trabajo que ha realizado durante los últimos años con comunidades educativas.

“Todo nuestro apoyo y todo nuestro corazón está con la gente del Chocó, del Eje Cafetero, de Antioquia y del Valle (…) Nos duele mucho los daños que se han generado en los colegios en los que llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo”, expresó la agrupación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Morat tiene seis fechas confirmadas en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Foto: Morat - Ya Es Mañana

En medio de este panorama, la banda confirmó que sus conciertos de la gira Ya es mañana, programados para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, continuarán y tendrán un componente especial de ayuda.

De acuerdo con el anuncio, se habilitarán puntos de donación en los espacios de merchandising del escenario y en la taquilla de Tu Boleta del Movistar Arena. Las contribuciones serán gestionadas a través de UNICEF, organización con la que Morat aseguró llevar varios años trabajando.

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“En todos los puntos de merch del Movistar Arena, nuestros conciertos acá en Bogotá, así como en la taquilla de Tu Boleta del Movistar Arena, vamos a tener habilitados puntos de donación para la atención de emergencia”, explicaron.

Por otro lado, la agrupación tomó la decisión de destinar parte de las ganancias obtenidas durante sus conciertos en Bogotá a la recuperación de instituciones educativas.

“Tomamos la decisión de donar una parte de todos los ingresos de nuestros conciertos acá en Bogotá en el Movistar Arena y los vamos a destinar a la reconstrucción y reparación de las instituciones educativas” en Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia, indicaron.

Finalmente, Morat invitó a sus seguidores a sumarse a las iniciativas y mantener visible la situación de las comunidades afectadas. “Sabemos que esto igual es simplemente nuestra manera de aportar un granito de arena a toda esta causa”, concluyó la agrupación.