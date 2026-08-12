Juan Fernando Quintero no será el único jugador colombiano que salga de River Plate en este mercado de fichajes. El mediocampista Kevin Castaño también buscará nuevos aires al no entrar en los planes de Eduardo Coudet.

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De acuerdo a las declaraciones del presidente de River, Stefano Di Carlo, está definida la salida de Castaño. “Cinco millones de dólares por el 50 % del pase”, anunció en rueda de prensa.

Kevin Castaño se va de Argentina y firmará contrato como nuevo jugador de Atlético Mineiro, club histórico que marcha en la casilla número 11 del Brasileirão.

La esperanza del volante antioqueño es recuperar el tiempo perdido bajo las órdenes de Coudet y volver a sentirse importante dentro de la cancha. Este año solo ha disputado siete partidos oficiales, la mayoría de ellos como suplente.

A pesar de eso, Néstor Lorenzo lo metió en la convocatoria para el Mundial 2026 e incluso le dio minutos en los partidos por la fase de grupos frente a Uzbekistán y Portugal.

Kevin Castaño, volante colombiano que está de salida en River Plate. Foto: AFP

Después de disputar la Copa del Mundo y tomarse unas vacaciones junto a su familia, Kevin Castaño ha estado entrenando por su cuenta a la espera de ofertas.

Atlético Mineiro lleva varias semanas intentando concretar el negocio con River, pero esta es la primera voz oficial que confirma el acuerdo por el fichaje del mediocampista antioqueño de 25 años.

Esta es una gran noticia para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, que estará muy atento al progreso de Castaño en Brasil. En su nuevo club será dirigido por el argentino Eduardo Domínguez y compartirá vestuario con los colombianos Mateo Cassierra y Jordan Barrera.

Esto dice la prensa brasileña

En Brasil también dan por hecha la llegada de Kevin Castaño al Atlético Mineiro, aunque se vieron sorprendidos por las declaraciones del presidente de River Plate.

Y es que la fórmula del negocio la habían informado como un préstamo con opción de compra. “Castaño llegó a Belo Horizonte el pasado domingo para someterse a exámenes médicos. Atlético anunció oficialmente un acuerdo verbal con el jugador”, apuntó Globo Esporte.

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Kevin Castaño ya está listo para emprender esta nueva travesía en el fútbol brasileño, donde lo esperan con los brazos abiertos para pelear por un puesto en la zona medular. “En Atlético Mineiro, será el único mediocampista defensivo natural. El entrenador del Atlético Mineiro había estado utilizando a Alan Franco y Pérez en esa posición”, agregó el medio citado.

La fecha de su debut oficial depende del cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, que evaluará la situación física y deportiva de Kevin Castaño tras haberse perdido los últimos entrenamientos con River Plate y entrenar por su cuenta.