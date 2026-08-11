Deportes

A Crystal Palace habría llegado tentadora oferta por Daniel Muñoz: histórico de Inglaterra buscaría ficharlo

Parece que Muñoz podría tener un nuevo desafío en su carrera, llegando a uno de los equipos más históricos de la Premier League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

11 de agosto de 2026 a las 11:03 p. m.
Daniel Muñoz podría cambiar de equipo, aunque continuaría en Premier League.
Daniel Muñoz podría cambiar de equipo, aunque continuaría en Premier League. Foto: Getty Images y logo oficial de Premier League.

Reportan desde Inglaterra que al Crystral Palace le habría llegado una tentadora oferta para dejar salir a Daniel Muñoz. El lateral derecho de la Selección Colombia podría dar el salto a un equipo histórico en Premier League.

Vendido: jugador de la Selección Colombia tiene un nuevo equipo y le compraron el 50% del pase por 5 millones de dólares.
Jugador de la Selección Colombia fue vendido por una millonada: presidente de club lo hizo oficial

Todo apunta a que Everton estaría buscando el fichaje de Daniel Muñoz y ya se lo habría comunicado al propio Crystal Palace. Al menos así lo dice el periodista británico Alan Nixon.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Daniel Munoz #2 of Colombia warms up before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Daniel Muñoz cabecea el balón durante un calentamiento de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Everton buscaría un trueque para fichar a Daniel Muñoz

De hecho, la información ha sido replicada por medios partidarios del Crystal Palace y se espera que en las próximas horas haya más información.

El contrato de Daniel Muñoz, con el Palace, va hasta junio de 2028. Está allí desde enero de 2024 y se ha consolidado como una de las figuras en una etapa histórica para el club. Con él en cancha, han ganado títulos muy importantes.

Muñoz viene de ser titular y figura con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Además, a lo largo de los últimos años, su nombre ha sido vinculado como posible transferencia a otros equipos top. Sin embargo, todo se ha quedado en rumores.

Sobre un posible fichaje de Daniel Muñoz por Everton, el medio partidario, Palace Report, señala: “Everton irá por el lateral derecho colombiano Daniel Muñoz - si Crystal Palace accediera a venderlo”.

Y añaden: “Los clubes ya están realizando un acuerdo de intercambio que involucra a Johnson y McNeil. Muñoz sería un trato separado. Palace podría tener un gran interés en Muñoz si insinúan que podría irse y esperan recibir ofertas en las próximas semanas”.

Eso quiere decir que la transferencia de Muñoz dependería de qué tanta voluntad tendría Palace en dejarlo salir. Además, Everton es un rival directo para el equipo de Londres.

Aproximadamente, Daniel tiene un valor en el mercado de 22 millones de euros. Sin embargo, Crystal Palace podría llegar a pedir más por su traspaso definitivo.