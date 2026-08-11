A Crystal Palace habría llegado tentadora oferta por Daniel Muñoz: histórico de Inglaterra buscaría ficharlo

Reportan desde Inglaterra que al Crystral Palace le habría llegado una tentadora oferta para dejar salir a Daniel Muñoz. El lateral derecho de la Selección Colombia podría dar el salto a un equipo histórico en Premier League.

Jugador de la Selección Colombia fue vendido por una millonada: presidente de club lo hizo oficial

Todo apunta a que Everton estaría buscando el fichaje de Daniel Muñoz y ya se lo habría comunicado al propio Crystal Palace. Al menos así lo dice el periodista británico Alan Nixon.

Daniel Muñoz cabecea el balón durante un calentamiento de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Everton buscaría un trueque para fichar a Daniel Muñoz

De hecho, la información ha sido replicada por medios partidarios del Crystal Palace y se espera que en las próximas horas haya más información.

El contrato de Daniel Muñoz, con el Palace, va hasta junio de 2028. Está allí desde enero de 2024 y se ha consolidado como una de las figuras en una etapa histórica para el club. Con él en cancha, han ganado títulos muy importantes.

Muñoz viene de ser titular y figura con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Además, a lo largo de los últimos años, su nombre ha sido vinculado como posible transferencia a otros equipos top. Sin embargo, todo se ha quedado en rumores.

Sobre un posible fichaje de Daniel Muñoz por Everton, el medio partidario, Palace Report, señala: “Everton irá por el lateral derecho colombiano Daniel Muñoz - si Crystal Palace accediera a venderlo”.

Y añaden: “Los clubes ya están realizando un acuerdo de intercambio que involucra a Johnson y McNeil. Muñoz sería un trato separado. Palace podría tener un gran interés en Muñoz si insinúan que podría irse y esperan recibir ofertas en las próximas semanas”.

🚨🤯 BREAKING: Everton will move for Colombian right back Daniel Munoz - if Crystal Palace would sell.



The clubs are already doing a swap deal involving Johnson and McNeil. Munoz would be a separate deal.



Palace may have huge interest in Munoz if they hint he could go and they… pic.twitter.com/fXs2uyMohX — Palace Report (@PalaceReport) August 10, 2026

Eso quiere decir que la transferencia de Muñoz dependería de qué tanta voluntad tendría Palace en dejarlo salir. Además, Everton es un rival directo para el equipo de Londres.

Aproximadamente, Daniel tiene un valor en el mercado de 22 millones de euros. Sin embargo, Crystal Palace podría llegar a pedir más por su traspaso definitivo.