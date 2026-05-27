Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Conference League: Crystal Palace venció al Rayo Vallecano

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, Crystal Palace venció 1-0 al Rayo Vallecano y se coronó como el nuevo campeón de la Conference League. Así, los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebran con el equipo de Londres.

El Palace ganó con un gol de Mateta sobre los 50′. El atacante aprovechó un rebote que dejó el portero del Rayo, Augusto Batalla, y desató la locura de los hinchas presentes en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.

¡GOLPEÓ EL EQUIPO INGLÉS! Batalla dio rebote y Mateta no perdonó. Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano.



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Daniel Muñoz recibió impulso anímico de cara al Mundial 2026: viral reconocimiento en Crystal Palace

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