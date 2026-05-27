FC Barcelona le madrugó al mercado de fichajes y acaba de conseguir su primer refuerzo para la próxima temporada. El conjunto azulgrana le ganó la carrera a otros clubes poderosos como Bayern Múnich y Liverpool.

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Anthony Gordon, delantero del Newcastle, se unirá a la nómina dirigida por Hansi Flick. El acuerdo se concretó en tiempo récord a cambio de unos 70 millones de euros más 10 millones en variables.

“Oferta oficial aceptada ahora por la directiva de Newcastle y los propietarios saudíes. Gordon está listo para viajar esta semana para el reconocimiento médico y la firma del contrato con el FC Barcelona”, informó Fabrizio Romano en su cuenta de X.

El futbolista de 25 años llevaba varias temporadas esperando un cambio de aires y al fin se le dio. Ahora será compañero de Raphinha, Lamine Yamal y Pedri para armar una temible línea ofensiva en busca de la Champions League.

Anthony Gordon firmará su contrato con el Barça y luego viajará para sumarse a la concentración de Inglaterra de cara al Mundial 2026.

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La oferta, el contrato y más detalles

Las negociaciones estuvieron a cargo de Deco, director deportivo del conjunto azulgrana, que llegó esta madrugada a Inglaterra y, en cuestión de horas, obtuvo el ‘sí’ por parte de Newcastle.

“Firmará por cinco temporadas y se espera que llegue en breve a Barcelona para pasar reconocimiento médico. Mundo Deportivo avanzó este miércoles que el viaje de Deco, Bojan y Joao Amaral era para avanzar en las negociaciones con Gordon cuando todo hacía pensar que su objetivo era Joao Pedro”, informó Mundo Deportivo.

Los catalanes dan el primer golpe sobre la mesa y lanzan un aviso sobre sus ambiciones para la próxima temporada, después de haberse quedado en cuartos de final de la Champions League.

“En esta negociación, el FC Barcelona se ha impuesto al Bayern de Múnich y al Liverpool, que a última hora se metió en la negociación intentando aprovechar que el jugador es nacido en esa ciudad y su familia es de allí”, añade el medio catalán.

¿Quién es Anthony Gordon, nuevo fichaje del Barcelona?

Anthony Gordon puede jugar como extremo por izquierda o mediapunta, lo que deja en el aire la continuidad de su compatriota Marcus Rashford.

Su carrera empezó en las divisiones menores de Liverpool, antes de pasar por Everton y finalmente recalar en el Newcastle.

Anthony Gordon, jugador de Newcastle y pretendido por el Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta temporada disputó 46 partidos por todas las competencias, marcó 17 goles y dio cinco asistencias.

Gordon ha enfrentado un largo historial de lesiones durante su carrera como profesional, la última de ellas en abril de este año por problemas de cadera.

Según Transfermarkt, su valor en el mercado es de 60 millones de euros y ahora mismo se encuentra en el pico más alto de su nivel.